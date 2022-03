Giorgia Palmas, i festeggiamenti per il grande traguardo di Filippo Magnini. Una gioia che la coppia non può che condividere, come tante accadute nello loro vita. Successo dopo successo, sia sotto il punto di vista sentimentale sia sotto quello professionale, non possono che confermare una perfetta sintonia di coppia. Ecco cosa è successo di recente nella loro vita.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si conoscono dal 2018, quando nel corso di una festa di amici in comune, hanno incrociato i loro sguardi ma anche i loro cuori. Da allora non hanno fatto che lanciarsi a capofitto nella vita di coppia condividendo giorno dopo giorni grandi emozioni e successi. Da quel primo bacio sugli scalini della piazza del Duomo di Milano ad oggi, tanti i racconti di vita insieme.

Come forse tutti ormai sanno, Giorgia ha due figlie: la prima, Sofia, nata il 15 luglio del 2008 dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini, e la seconda, Mia, che ha reso Filippo papà per la prima volta. Ma un altro grande successo oggi arriva dopo anni di sacrifici e dedizione: laurea del campione di nuoto in Scienze Motorie con 110 e lode.





E il messaggio di gioia arriva proprio da lui: “Wow che emozione. Ora si festeggia. Felicissimo di aver portato avanti e concluso il mio percorso universitario parallelamente a quello sportivo, ok nello sport sono stato più veloce… sei contenta Mamma?”, scrive Filippo a corredo del video che mostra il lieto evento. E nel post non poteva che taggare anche il nome di Giorgia.

Dal canto suo, Giorgia Palmas non poteva che riconoscere la grande fortuna di avere Filippo come uomo al suo fianco: “Sono una donna fortunata e molto orgogliosa”, è il commento della Palmas a corredo della foto di coppia che la ritrae al fianco del dottore in Scienze Motorie con tanto di corona d’alloro sulla testa. Cosa aggungere? Tanti auguri e tanta felicità per loro, sperando che la strada porti ancora verso nuovi orizzonti da scoprire, ovviamente insieme.