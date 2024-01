Colpo di scena tra Giorgia Meloni e l’ex compagno Andrea Giambruno. Come molti sanno il Presidente del Consiglio ha deciso di porre fine alla relazione, durata 10 anni, con il giornalista e papà della figlia Ginevra. Galeotti, a quanto pare, sono stati i fuorionda piccanti catturati da Striscia La Notizia che hanno rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare un vaso già bello pieno.

Andrea Giambruno ha pagato a caro prezzo le sue battute osé, tanto che oltre a perdere l’amore della sua vita è stato anche rimosso dalla conduzione de “Il Diario del Giorno“. Con Mediaset sarebbe nato un braccio di ferro che secondo un articolo de La Stampa avrebbe portato addirittura all’idea di una causa contro il Biscione. Sulla vicenda è arrivata anche una secca smentita da parte dell’avvocato Bernardini De Pace. Ora, però, arriva una clamorosa indiscrezione sul rapporto tra la premier e il giornalista.

La voce su un possibile ritorno in coppia di Giorgia e Andrea

Poco dopo la separazione resa nota con un annuncio pubblico da parte della stessa Giorgia Meloni si è diffusa la voce che i due, in realtà, stessero ancora insieme. Alberto Dandolo su Oggi aveva scritto: “I due continuerebbero ad avere una comunicazione cordiale e tenera, non soltanto per amore della figlia Ginevra“. Tuttavia in seguito si è scoperto che lui ha lasciato l’appartamento che condivideva con l’ex per cercarsi una nuova casa.

Ancora una volta Alberto Dandolo parla di un possibile rincongiungimento tra i due: “C’è chi sostiene che, nonostante la separazione dello scorso ottobre, la premier e il giornalista continuino a essere molto legati anche oggi. Addirittura, che trovino il modo di incontrarsi più o meno regolarmente dalle parti della periferia monzese, dove Giambruno ha casa, lontani dall’attenzione generale”.

Sempre il giornalista fa sapere poi che “persone vicine alla coppia non escludono che, magari nei prossimi mesi, possa esserci una ricomposizione ufficiale“. D’altra parte proprio recentemente Repubblica ha rivelato che Giorgia Meloni ha trascorso il Natale a Milano “a casa dei genitori dell’ex compagno Andrea Giambruno”. Segno evidente che il rapporto con il giornalista non si è mai definitivamente interrotto.

