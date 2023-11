Clamorosa rivelazione su Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. Per diversi giorni non si è parlato d’altro. La fine della relazione tra l’attuale Presidente del Consiglio e il compagno, papà della piccola Ginevra è stato un fulmine a ciel sereno. In realtà, come spiegato dalla stessa premier le cose non andavano già da diverso tempo. E gli audio e i fuorionda che hanno ‘incastrato’ Giambruno sono stati solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso già colmo da un pezzo.

Giorgia Meloni aveva annunciato: “Le nostre strade si sono divise da tempo ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

L’indiscrezione su Giorgia Meloni e Giambruno: “Non si sono mai lasciati”

Dunque Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si sono lasciati. O forse no. Ha del clamoroso l’indiscrezione lanciata prima da Oggi e poi rilanciata da Fabrizio Corona sul suo sito Dillinger News. Prima Alberto Dandolo nella sua rubrica “Forse non tutti sanno che” ha scritto: “I due continuerebbero ad avere una comunicazione cordiale e tenera, non soltanto per amore della figlia Ginevra”. Lui in particolare sarebbe pronto a tutto “per farsi valere legalmente su quelli che considera dei pretestuosi attacchi mediatici” mentre Giorgia Meloni “cerca di contenerlo e rassicurarlo”.

Lo stesso esperto di gossip chiede: “Che sia stata solo una questione di opportunità politica?”. Adesso pure Fabrizio Corona rilancia questo gossip: “Fonti vicine agli ambienti che muovono la politica – leggiamo sul suo sito – hanno assicurato che la storia tra il Presidente del Consiglio e l’ex ciuffo giornalista Giambruno non è mai finita”.

“Ovviamente il Presidente del Consiglio – aggiunge Dillinger News – ha una vita complicata, manca spesso da casa, dorme spesso a Palazzo Chigi, ma quando rientra nella sua dimora romana, trova i suoi cari, sua madre e soprattutto Giambruno, che non se ne è mai andato via di casa e che oltre a fare l’autore gestisce insieme alla tata la sua bambina”.

