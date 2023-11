Caso Giambruno, dopo le polemiche ed il clamore delle settimane scorse sui fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia interviene Gerry Scotti. Parole, quelle di Gerry (che a Striscia è di casa) che arrivano dopo quelle di Antonio Ricci, il papà del programma. “Del caso ‘Fuorionda’ ho letto ricostruzioni mirabolanti, complottarde, a volte incredibili, ma tutte divertenti – raccontava Ricci – Mercoledì mattina sulla scrivania mi trovo la rivista Chi con in prima pagina la foto del first gentleman in un campo di grano”.

“A guisa di papaverone o spaventapasseri. All’interno veniva esaltato il cuore ‘gitano’ e il ciuffo del giornalista che sarebbe priapescamente cresciuto con gli ascolti. ‘Acciderbola’ – ho pensato – ‘l’astuto cardinal Signorini si sta preparando a celebrare una beatificazione’. Siccome sono un laico, specie in estinzione, ho una naturale diffidenza verso i nuovi santi, ricorderete il ‘Caso Soumahoro’”.





Caso Giambruno, interviene Gerry Scotti: “D’accordo con Antonio Ricci”

“Ho pensato subito di utilizzare l’antidoto. Da una fortunosa pesca estiva avevo due fuorionda del giornalista in frigo. Li ho usati. Così come son solito fare. Come quello di ‘Buttiglione-Tajani’ che Berlusconi dichiarò esser la causa della caduta del suo governo”, niente di personale, quindi. Piuttosto un servizio onesto.

Cosa che pensa anche Gerry Scotti: “Antonio Ricci non avrebbe mai chiesto un consiglio, se pubblicare o meno quei fuorionda. Nel caso, gli avrei detto di mostrarli, proprio come ha fatto con tutti, compreso il sottoscritto”. Parlare di Giambruno non è stato il solo tema di Gerry. Ha parlato anche del divorzio: “Ho sofferto molto. I miei genitori sono stati fondamentali: da loro ho appreso che non c’è nulla di più sacro della famiglia, ancor più della religione, dello Stato e della patria”.

“È nel mio dna. E che la prima famiglia a fallire fosse proprio la mia è stato un dolore durato anni. Non potevo più svegliarmi con mio figlio Edoardo. Nel tempo sono riuscito a costruire un rapporto così profondo con lui che ha chiamato la sua prima figlia Virginia e io all’anagrafe sono Virginio Scotti. Dopo aver provato paura per la mia vita, mi sono ripromesso di risolvere qualsiasi ruggine, grande e piccola”.