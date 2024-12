Attenzione attenzione, la notizia che sta rimbalzando in queste ore è di quelle forti. La bellissima modella italiana ex Grande Fratello vip 4 starebbe intessendo una relazione con un ricchissimo italiano, a lanciare la bomba è il sempre informatissimo Giuseppe Candela. Bellezza fuori dal comune, i fan avevano sperato in una storia con Andrea Denver; storia che, nonostante l’apprezzamento reciproco, era rimasta ferma al palo. “Lui è davvero una bella persona e sono contante di avere questo rapporto con lui”, spiegava di Andrea.

E ancora: “Più volte mi ha detto che una volta usciti avremmo sicuramente avuto modo di conoscerci meglio”. Andrea era finito nel mirino di Adriana Volpe con la quale era scattata una sorta di rivalità in cui no non si erano risparmiate frecciate.





Sara Soldati, per l’ex gf vip flirt in corso con Leonardo Del Vecchio?

Diceva ancora: “Adriana Volpe? Andrea ha una forte stima nei suoi confronti ma nessuna attrazione. Del resto ha sempre detto che non è interessato alle donne più grandi e ad avviare una conoscenza in un contesto televisivo. Adriana mi sembrava troppo impostata poi, andando avanti nel gioco, ho capito che è proprio così”.

Dopo quell’edizione, fortunata, di Sara Soldati si erano perse un po’ le tracce. Fino al gossip rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia. Scrive: “Candela flash! La Soldati nnammurata (spoiler: non del panettiere vicino casa!) sotto la madonnina in molti chiacchierano del feeling speciale tra l’influencer ed ex gieffina Sara Soldati e Leonardo Maria Del Vecchio, imprenditore miliardario e figlio del fondatore di luxottica. Se son rose fioriranno”.

Leonardo Maria Del Vecchio è una figura emergente nel panorama della finanza italiana. Figlio di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica deceduto il 27 giugno 2022, Leonardo Maria ha costruito una carriera di successo e ha diversificato i suoi investimenti in vari settori. Secondo Forbes, a fine aprile 2024, Leonardo Maria aveva un patrimonio personale di circa 4,6 miliardi di dollari.