Gianni Morandi, l’annuncio fa insospettire i fan. Il cantante torna a parlare al suo seguito numerosissimo di seguaci senza troppi giri di parole. Lo aveva fatto un mese fa circa, quando ha comunicato a tutti di una truffa che avrebbe sfruttato il suo nome a sua insaputa: “Carissimi amici e carissime amiche, io vorrei mettervi in guardia da qualche truffatore. Ho saputo ultimamente che usando il mio nome vi hanno contattato direttamente per chiedere soldi. Qualcuno sta chiedendo soldi, sia sulle piattaforme web e rete, sia direttamente. Beh, insomma guardate che questi sono dei truffatori”. Ma oggi la questione sollevata dal cantante ha tutt’altri toni.

L’annuncio di Gianni Morandi insospettisce i fan. Sempre molto attivo sui social il cantante di Monghidoro, ha deciso di prendersi un pausa. Ebbene si, per un periodo indefinito i seguaci di Gianni dovranno fare fronte alla sua assenza. Lo avrebbe annunciato Morandi in persona attraverso il profilo social che vanta ben 2 milioni di follower.

L’annuncio di Gianni Morandi insospettisce i fan: “Magari ci farà bene!”

Ecco le parole di Gianni: “Ciao, per un po’ vorrei prendermi una pausa sui social. Quindi non mi vedrete su Instagram, su Facebook, su TikTok. Chissà, magari ci farà bene!“, ha annunciato. Ovviamente i fan hanno ricevuto una doccia fredda e per qualcuno scatta già la caccia al motivo che avrebbe spinto il cantante a prendere una decisione del genere.

“Prenditi tutte le pause che vuoi la cosa importante è che tutto vada bene e che non nascondi qualcosa”, sottolinea una tra le seguaci di Morandi che manifestano una certa curiosità nel comprendere cosa abbia spinto il cantante a prendere una pausa. Gianni Morandi ha dunque replicato con prontezza: “Cosa dovrei nascondere?”.

Tra le diverse ipotesi avanzate dai fan una tra tutte continua a picchiare tra i pensieri dei più. Secondo alcuni l’allontanamento di Gianni dai social potrebbe trovare una spiegazione decisamente pratica, riferita alla sua possibile partecipazione alla nuova edizione di Pechino Express. E se così fosse, per il cantante si aprirebbe senza dubbio un capitolo del tutto nuovo da ascrivere nella sua carriera. Al momento però resta solo un’ipotesi che solo il diretto interessato potrà o meno confermare o smentire.