Emergono nuovi retroscena sul rapporto tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Sono uscite fuori in questi giorni voci tutt’altro che positive nei confronti della coppia vip, che sarebbe in crisi e vicina all’addio definitivo. L’ex calciatore della Roma ha però smentito tutto nei giorni scorsi, facendo intendere che le cose vadano nel verso giusto. Ma adesso c’è un’altra persona che ha deciso di intervenire sul loro legame sentimentale e ha riferito dettagli sicuramente allarmanti e poco piacevoli.

Su Francesco Totti erano uscite notizie di tenore opposto da quello che lui aveva affermato pubblicamente. Ci sarebbe una ragazza che avrebbe fatto perdere la testa a ‘Er Pupone’. A dirlo è ‘Leggo’ che ha spiegato che la nuova fiamma di Francesco Totti sarebbe Noemi Bocchi. Noemi, classe 1988, ha due figli e qualche mese fa, quando Totti aveva avuto un incidente in auto, lei era fuggita di corsa da un locale trendy vicino a Colle Oppio per stargli vicino. Sempre a quanto raccontato, galeotto fu un campo di padel.

Ilary Blasi invece ha preferito non dire nulla sulle indiscrezioni negative, a differenza di Francesco Totti. Ora, il settimanale ‘DiPiù’ è riuscito a fare maggiore chiarezza sulla storia ed è stato in grado di contattare un amico dell’ex capitano giallorosso. Ovviamente non si sa il suo nome, visto che sicuramente avrà preferito mantenere l’anonimato, ma ha fatto alcune dichiarazioni molto rilevanti che cambierebbe davvero tutto. E sarebbe veramente complicato rivedere i due nuovamente insieme.





Questa persona vicina a Francesco Totti ha dunque dichiarato a ‘DiPiù’: “La separazione era nell’aria, per chi li conosce bene non è una grossa sorpresa. Infatti, è iniziata già l’estate scorsa e negli ultimi mesi la situazione è peggiorata. Sono da tempo separati in casa. Inoltre, Francesco sta andando via dal loro attico di 600 metri quadrati. Tornerà nella villa di Casal Palocco, vicino alla madre. Intanto, i rispettivi avvocati stanno lavorando alle pratiche della separazione”, ha concluso l’amico dell’ex atleta.

Inoltre, Francesco Totti avrebbe fatto recapitare un regalo per San Valentino a Noemi. Secondo ‘Dagospia’ le avrebbe donato un mazzo di tredici rose rosse, una per ogni mese della loro frequentazione. E a questo punto c’è chi ricorda le parole pronunciate dalla mamma dell’ex giallorosso, Fiorella, subito dopo il fidanzamento del figlio con Ilary Blasi: “Te metti co’ ‘na ballerina, mah’…”