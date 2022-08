Francesco Totti, fuori la foto con la donna del mistero. La storia tra l’ex capitano giallorosso e Ilary Blasi ha raggiunto un capolinea inaspettato. Tra pettegolezzi che inseguono la verità e conferme che arrivano come fulmini a ciel sereno, la nuova foto accenderebbe ancora un focolaio di rumor.

Francesco Totti, la foto con la donna del mistero risalirebbe al mese di gennaio. Sulle motivazioni che avrebbero portato alla rottura definitiva tra Ilary Blasi e Totti si è già detto abbastanza, eppure il mondo del gossip pare non essere ancora del tutto sazio.





Francesco Totti, la foto con la donna del mistero prima della crisi annunciata

Correva una domenica del 30 gennaio 2022, quando Francesco Totti si sarebbe trovato alle ore 11.06 al Terminal 3 dell’Aeroporto di Fiumicino. Ovviamente non da solo. L’ex capitano giallorosso sarebbe stato immortalato in una foto con una donna. (Francesco Totti, le foto al mare cancellano la tristezza).

Calcio in pausa al tempo della foto, eppure come apprende Leggo, quel giorno a Fiumicino Francesco Totti si sarebbe trovato in compagnia di tre persone, due uomini e una donna. Meta sconosciuta. Poi dopo sette mesi da quella domenica, l’annuncio della separazione da Ilary e un nome, quello di Noemi Bocchi, come nuova fiamma nella vita dell’ex capitano.

Stando ad alcune indiscrezioni, sarebbero ibn tanti ad aver riconosciuto in quella donna misteriosa l’identità di Noemi Bocchi. Impresa comunque molto diffcile visto che tra cappotti pesanti e cappellini di lana e mascherine non sarebbe facile confermarlo.

