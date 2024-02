Cosa succede veramente tra Chiara Ferragni e Fedez? Spunta il retroscena. Si continua a parlare della fine della storia d’amore tra l’influencer e il rapper, anche se qualcuno ipotizza che possa trattarsi di una grande montatura. Dopo il recente scandalo del pandoro-gate ed altre iniziative commerciali finite sotto la lente dei magistrati, c’è chi pensa che la storia della rottura sia solo un modo per distogliere l’attenzione.

Ad esempio ad Affaritaliani.it alcune persone vicine alla coppia rimaste anonime hanno riferito che già da mesi i due stavano pensando di fingere di lasciarsi per poi tornare insieme. Tutto per creare hype e distogliere l’attenzione dallo scandalo Balocco e da altri gossip di crisi sulla coppia. Dove sta la verità? I due nel frattempo non confermano né smentiscono, ma ora spunta un dettaglio che fa riflettere.

Il dettaglio notato dai fan: “Ma allora è tutto finto…”

Mentre si parla dell’ultimo incontro tra i due finito malissimo con i rispettivi avvocati che si “si sono scambiati delle lettere dal tono accesissimo” ecco spuntare il dettaglio. Negli ultimi giorni Chiara Ferragni ha ripreso a condividere foto e pensieri sui social. Durante la presentazione di un capo della nuova collezione ecco apparire sullo specchio qualcosa di particolare.

Dalla manica sinistra del giubbotto si intravede qualcosa che brilla direttamente dall’anulare. E subito i fan si sono scatenati: “Non sarà mica la fede nuziale?” oppure “È per caso la fede di matrimonio?”. Dunque torna a rafforzarsi l’ipotesi della messa in scena: la separazione sarebbe frutto di una strategia. D’altra parte c’è chi nota che mentre Chiara ha cambiato foto del profilo escludendo Fedez, quest’ultimo ha lasciato la foto di coppia.

Nelle ultime ore sulla famosa coppia ha detto la sua anche Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi nel podcast Gurulandia ha detto: “I Ferragnez non si sono ancora lasciati, ma lo faranno a breve. Io sono convinto che la loro storia finirà davvero. E dico anche che lei non sarà quella di prima e credo che questo lei ormai l’abbia capito. Penso che non stia attraversando un bel periodo, la vedo in crisi e mi dispiace tanto sono sincero. Non la vediamo nemmeno alle sfilate”.

“Cosa sta succedendo in questo momento”. Finalmente Chiara Ferragni rompe il silenzio su Fedez