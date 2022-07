“Scoperto grazie a Chiara”. Fedez e il tumore, se n’è accorto dopo una lite con la moglie: il racconto

Fedez e la grave malattia. Il rapper ha trascorso uno dei momenti più difficili della sua vita. Dalla diagnosi del tumroe al pancreas all’intervento in ospedale. Dopo alcuni mesi da quel momento di forte apprensione per familiari e fan del cantante, Fedez si è lasciato andare a una confidenza che tira in ballo anche la moglie Chiara.

Fedez, la scoperta di avere un tumore: il retroscena che tira in ballo Chiara Ferragni

Il racconto di Fedez sui social è stato ripreso su Novella 2000, dove si legge: “Federico ha anche raccontato di aver scoperto di avere il tumore grazie a una lite avvenuta con Chiara Ferragni! A causa di un battibecco con sua moglie infatti il cantante si è presentato a una visita di controllo con due ore di ritardo”. (Fedez, le prime foto dopo l’intervento).

E ancora: “A quel punto Federico è stato visitato da un dottore differente da quello che lo avrebbe dovuto seguire in origine, che l’ha convinto a sottoporsi ad altri esami”. Fedez e Chiara Ferragni, ancora più uniti di prima. E non passa un solo giorno in cui il rapper non ringrazia la moglie per essere stata sempre vicina.

Dopo un momento difficile anche il grande ritorno di Fedez sul palcoscenico, avvenuto a Milano lo scorso 28 giugno, in occasione del concerto benefico Love Mi. Le parole del rapper anche in questo caso non si sono lasciate attendere: “Fino a qualche mese fa nemmeno avrei potuto immaginare di poter sopportare un’ora di concerto. Ringrazio i medici, in particolare una dottoressa che mi ha letteralmente salvato la vita, e la persona che mi è stata più vicina, mia moglie”.

