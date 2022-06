Fedez emoziona tutti a Milano: un grande concerto il suo (e tanti altri) al duomo. Come l’artista e organizzatore ha spiegato più volte, l’evento si chiama LoveMi ed è stato devoluto tutto alla Onlus TOG – TOGETHER TO GO che si occupa della riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Un concerto lungo e pieno di colpi di scena. Ma solo quando è arrivato il padrone di casa le cose sono andate alla grandissima. Anche l’attesissima reunion di Fedez e J-Ax è stata spaziale.

Di nuovo insieme sul palco, dopo aver riempito gli stadi, dopo aver regalato emozioni a profusione a migliaia e migliaia di persone, dopo aver litigato. Fedez emoziona tutti a Milano e dopo la malattia tutto è cambiato. Epica la battuta d’inizio di quando Fedez arriva sul palco, resta solo, giusto il tempo di una battuta: “Io e Ax abbiamo litigato, forse la canterò da solo questa canzone…“. Inizia la base di “Vorrei ma non posto”. Ed eccolo poco dopo che J-Ax si palesa ed è una bolgia. “Io sono per la prima volta senza parole, suoniamo va”, dice emozionato J-Ax.

Fedez: il suo vero nome, le rime, gli scontri, la vita social e la Ferragni. Tutto quello che c’è da sapere sul rapper più seguito d’Italia





Fedez emoziona tutti a Milano, l’emozione di Chiara Ferragni

Fedez emoziona tutti a Milano quando inizia a ringraziare tutti. “Grazie a tutti voi – dice Fedez – pubblico, per aver reso possibile ciò. Fino a tre mesi fa non credevo possibile di poter reggere un concerto di un’ora. Grazie ai medici e alla persona più importante che mi è stata vicino in questo periodo. Grazie a mia moglie”.

Un commosso #Fedez al concerto benefico a #Milano: “Grazie ai medici che mi hanno salvato la vita e a mia moglie Chiara, che mi è sempre stata vicina”. E poi la pace con J-Ax e le tanta musica #LoveMi pic.twitter.com/djwcR0Yto3 — OggiSettimanale (@oggisettimanale) June 28, 2022

Neanche a dirlo, Chiara Ferragni sotto al palco è in lacrime. La regia la inquadra ogni minuto, sembra quasi un’ossessione. Ma ci sta in fondo, in molti vogliono sapere come reagisce ad ogni canzone, ad ogni stimolo del marito. Poi torna J-Ax ed è il momento dell’artista di ringraziare Fedez.

“Sono contento che abbiamo fatto questa cosa in questo momento – dice J-Ax a Fedez- Sentivo che nelle nostre vite doveva esserci qualcosa: non farsi guidare dal rancore e dall’odio. Abbiamo messo sulla bilancia le cose positive e negative nostre e la bilancia è scesa subito su quelle positive”. Un concerto davvero intenso, non c’è che dire.

“Cosa ha fatto in quei giorni terribili”. Fedez, il gesto di J-Ax dopo la scoperta del cancro