Nell’estate che ha segnato la fine dell’idillio tra diverse coppie vip (su tutti Francesco Totti e Ilary Blasi, ma anche Shakira e Pique oppure Vanessa Incontrada e Rossano Laurini), una coppia – invece – si va formando. È quella formata dalla cantante Elodie e dall’ex pilota di MotoGP Andrea Iannone. I primi avvistamenti in Costa Smeralda come ha fatto notare la pagina Instagram The Pipol Gossip: “Ok. Elodie e Andrea Iannone (ex di Belen, ex di Giulia De Lellis, ndr) si trovavano a cena, in Costa Smeralda, insieme ad altri amici. Fin qui nulla di male”.

Dopo il primo avvistamento Elodie e Andrea Iannone sono stati beccati ancora insieme in più di un’occasione. Prima in Sardegna, poi a Lugano, insomma ormai si parla di una vera e propria coppia. E la stessa cantante, in occasione del Festival di Venezia, ha confermato la frequentazione. Inoltre nel corso di un’intervista al magazine Vanity Fair Elodie ha risposto ad alcune domande proprio sul suo rapporto con Andrea Iannone.





Alla domanda se il motociclista fosse in grado di reggere il confronto col suo carisma Elodie ha risposto: “È una persona che mi piace. Ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”. È il segnale che c’è una intesa, il flirt esiste e che solo il tempo potrà dire se la coppia ha un futuro. In queste ore come se non bastasse inaspettatamente è arrivata la reazione di Belen Rodriguez, che come è abbastanza noto in passato ha avuto una lunga relazione con l’ex pilota Andrea Iannone.

I due sono stati insieme per diversi anni, prima che la showgirl argentina tornasse insieme a Stefano De Martino per la prima volta. Nelle ultime ore tuttavia sui social qualcuno ha insinuato che la showgirl argentina fosse rimasta male per la relazione tra Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone e che avesse smesso di mettere i like alla cantante, sua buona amica. Tuttavia pare che le cose non stiano così: come ha fatto notare Deianira Marzano, Belen Rodriguez ha lasciato un cuore al post di Venezia dell’ex volto di Amici, segno dunque che non sarebbe infuriata con lei.

Nel mentre Elodie sta anche per debuttare al cinema. La cantante è infatti la protagonista del nuovo di Pippo Mezzapesa, Ti mangio il cuore, dove interpreta una donna incinta per gran parte della pellicola. In merito all’esperienza di recitare con il pancione, la Elodie afferma: “Mi son sentita incinta davvero, viva e a mio agio, e mi accarezzavo il ventre in continuazione. Un’esperienza terapeutica, intensissima, dove percepivo quanto potesse essere reale e possibile portare una vita dentro di me. Poi c’erano gli agnelli, da accudire e allattare. Li ho visti nascere, lavati, asciugati. È stato un viaggio nel mio istinto materno. Fatto con amore. E tanta naturalezza”.

