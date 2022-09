“L’ho sbattuto al muro”. Elodie choc, è successo per strada: non ha avuto altra scelta

Elodie difende due anziani dai bulli. La popolare e amatissima cantante italiana è una delle star del momento. I suoi brani sono un successo dietro l’altro, come l’ultimo “Tribale” che è il più trasmesso alla radio e su Youtube è stato visto da 8 milioni di persone. Ma non è tutto qui. La sua sensualità e il suo fascino scatenano il gossip. E così nelle ultime settimane si è parlato moltissimo delle sue frequentazioni maschili.

Dopo la fine della storia con Marracash, che Elodie ha definito il suo più grande amore, la cantante è stata pizzicata prima con Andrea Iannone e poi in compagnia di Samuele Bersani. Ma è con il primo che pare che le cose si stiano facendo serie. Anche se lei stessa precisa che al momento non si può ancora parlare di una relazione vera e propria. In ogni caso la bella artista nelle ultime ore ha raccontato una disavventura in cui ha dovuto tirar fuori un lato del suo carattere sconosciuto ai più.





Elodie contro i bulli: “L’ho sbattuto fisicamente al muro”

Elodie è da sempre impegnata contro le ingiustizie sociali e non manca di esprimere il suo punto di vista anche su delicate questioni politiche. Recentemente ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui ha ricordato un episodio che l’ha vista protagonista. La cantante si trovava a Milano dove ha visto alcuni ragazzini maltrattare una coppia di anziani. Elodie è andata su tutte le furie ed è intervenuta fisicamente contro i bulli.

Elodie stessa ha raccontato: “Sono bulla coi bulli. A Milano, poche settimane fa, ho visto dei ragazzini che sbarravano la strada a una coppia di anziani, e sono diventata pazza. Ne ho preso uno e l’ho sbattuto fisicamente al muro: “Ma ti rendi conto che potrebbero essere i tuoi nonni?” Ho fatto con lui ciò che avrei fatto con mio figlio”.

Il suo comportamento non è stato affatto casuale. Elodie, infatti, è stata vittima di bullismo quando è stata più piccola, come lei stessa ha rivelato: “Per un breve periodo alle scuole medie venivo presa in giro perché non capivano bene la mia sessualità, mi chiedevano se fossi maschio o femmina e questo perché portavo i capelli corti. Poi si divertivano a chiamarmi ‘negra’ perché mia madre è nera”. Elodie ha spiegato di aver reagito con rabbia e finto menefreghismo. Poi però ha capito.

“Non fate lo stesso errore – ha dichiarato Elodie – difendetevi, ma rimanete quello che siete, io l’ho capito dopo tanti anni. LA DIVERSITÀ È FORZA! LA DIVERSITÀ È BELLEZZA! Non rimanete indifferenti di fronte la violenza, che sia fisica o verbale. Dobbiamo aiutare chi è in difficoltà, e chiedere aiuto se lo siamo”.

