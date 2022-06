Elga Enardu figli. Dal 2017 la sorella gemella di Serena Enardu, a sua volta ex protagonista di UeD, è sposata con Diego Daddi. Formano una delle coppie più solide e affiatate del dating show di Maria De Filippi: lì, in studio, si sono conosciuti ma si sono innamorati solo lontano dalle telecamere.

Succedeva tutto nell’edizione 2007/2008 di UeD ma come detto hanno vissuto due percorsi distinti. Elga Enardu era tronista e alla fine scelse Marcelo Fuentes, Diego Daddi era il corteggiatore di Claudia Piumetto e proprio come Marcelo rispose “no” al momento della scelta.





Elga Enardu figli con Diego Daddi: perché non ne hanno

Tempo dopo la fine del programma Elga Enardu e Diego Daddi si sono rivisti fuori dagli studi Mediaset e hanno iniziato a frequentarsi. E dopo la decisione di andare a convivere, quella di giurarsi amore eterno. Il matrimonio è stato celebrato in Sardegna, dove lui si è trasferito per amore, nell’ottobre 2017.

In tutti questi anni non si è mai parlato di crisi di coppia ma ora è tornata la curiosità sull’argomento figli. Tanto Elga Enardu quanto suo marito sono molto attivi su Instagram, dove entrambi si sono affermati come influencer. E proprio rispondendo alle domande dei fan lei ha chiarito perché non hanno figli: “Non essere mamma è stata una scelta oppure no?”, ha chiesto qualcuno.

Ed Elga Enardu: “Una scelta”. Eppure dopo il matrimonio i due ex UeD non avevano nascosto la voglia di avere un figlio. “Lo desideriamo da tempo – dicevano nel 2018 – Abbiamo fatto tutti gli esami e stiamo bene entrambi, ma purtroppo finora non è arrivato. Quando succederà sarà una gioia, ma sei non dovesse essere così saremo felici di esserci trovati come coppia”. Evidentemente poi hanno cambiato idea e di sicuro sembrano felici e innamoratissimi come il primo giorno.

