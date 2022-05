Anche Elga Enardu, come la sorella gemella Serena, è un personaggio noto. E uscito da UeD, dove ha incontrato l’attuale marito Diego Daddi. Si sono innamorati negli studi dopo un doppio “no”: lei è stata rifiutata dal corteggiatore Marcelo, lui ha rifiutato la tronista Claudia Piumetto.

A ottobre del 2009 Elga Enardu e Diego Daddi hanno iniziato la convivenza a Cagliari e il 21 ottobre 2017 si sono sposati. Sono entrambi molto attivi su Instagram e poche ore fa lei ha raccontato di aver subito un intervento al seno.





Elga Enardu, intervento al seno: il motivo e come sta

Elga Enardu è ricorsa alla mastopessi additiva, praticamente un lifting al seno. Tra le Storie di Instagram ha raccontato il pre intervento al seno, il post e dalla clinica ha anche risposto alle domande dei fan più curiosi, svelando i motivi che l’hanno spinta a pensare di ricorrere alla chirurgia plastica.

L’ex UeD ha spiegato di aver notato che le sue mammelle hanno perso di tono e la loro forma originaria, oltre ad aver sviluppato una asimmetria, soprattutto la posizione areolare. Questo intervento al seno consiste nella rimozione della pelle in eccesso, nel riposizionamento delle areole e nell’immissione di due piccole protesi come riempimento del solco superiore.

Ma non ha aumentato o fatto diminuire il seno: con questa operazione Elga Enarud ha semplicemente modificato la forma in favore di maggiore tonicità. Il motivo di questo intervento ha un’origine estetica: non si sentiva più a suo agio. Dopo l’intervento al seno, poi, l’ex UeD è tornata su Instagram e spiegato di non avere dolori e di stare bene.

Senza veli! Elga Enardu, l’asciugamano va troppo giù. Tutta la rete in delirio per la gemella di Serena