Elenoire Casalegno cerca di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata. Classe 1976, di recente ha presentato l’evento LoveMi al fianco di Aurora Ramazzotti e Gabriele Vagnato. Tuttavia spesso la cronaca rosa si è occupata di lei, anche perché è stato proprio un amore a porla al centro dell’attenzione, quello durato 4 mesi con il critico d’arte Vittorio Sgarbi. “Quando avevo 20 anni era difficile anche stare dietro a me! Siamo due caratteri molto forti. Siamo stati insieme tre mesi ma il gossip ne ha parlato per anni. Allora erano tempi diversi, il pettegolezzo prosperava sui giornali”, ha detto in una recente intervista al Resto del Carlino.

Uno dei grandi amori di Elenoire Casalegno è stato Dj Ringo: dalla loro relazione è nata Swami che oggi ha 22 anni. “Siamo amici, è la madre di mia figlia, come potrei parlarne male?” ha affermato il dj parlando in una intervista al Corriere della sera di Elenoire Casalegno. Poi è stata legata al Ceo di Rete 4 Sebastiano, ma dopo tre anni il loro matrimonio giunse alla fine. Su Instagram la conduttrice pubblicò l’annuncio del divorzio.

Elenoire Casalegno ha nuovo fidanzato: il gossip di Chi

“Dopo due anni e nove mesi il mio matrimonio è finito. Ci sono momenti in cui preferirei restare in silenzio, tutelando la mia privacy, e quella delle persone a me care. Purtroppo, non sempre è possibile. Negli ultimi mesi molto si è detto, romanzato, ma la verità, dolorosa, non si trova in superficie, dimora nello strato più profondo della nostra intimità”. L’ultima relazione nota di Elenoire Casalegno risale al 2019 con Andrea, un uomo sconosciuto al mondo dello spettacolo.

Insomma tante storie per Elenoire Casalegno a cui potrebbe aggiungersi un’altra Infatti il settimanale Chi, che nelle nuove Chicche di Gossip racconta di una vacanza d’amore durante la quale la conduttrice non era sola ma in dolce compagnia. “Elenoire Casalegno è volata a Zanzibar per una settimana di vacanza. Ma la conduttrice non è da sola. Con lei c’è il nuovo compagno che lavora nel Milan, con un ruolo di prestigioso nella società.” si legge sul noto settimanale diretto da Alfonso Signorini.

In molti si sono chiesti chi fosse questo misterioso uomo. Al momento si conosce solo il suo lavoro e le notizie si fermano a quanto scrive il settimanale Chi. Il suo nome non è stato rivelato, ma a quanto pare avrebbe rubato il cuore di Elenoire Casalegno che sui social è molto presente e prova a tenere la sua vita privata lontano dai riflettori.