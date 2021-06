“Wow, la bellezza già si vedeva”. Capelli biondissimi e sorriso furbo, il volto tv in versione bambina

“Ieri ho visto il film di animazione #Luca di Disney e Pixar, in esclusiva su @disneyplusit, ambientato in Liguria. Come per magia, mi sono ritrovata bambina, è stato un tuffo nel passato. Già, proprio come Luca, anche io ho trascorso la mia infanzia in quei luoghi, e su quelle spiagge sono nati importanti legami, grandi amicizie. Così, non ho resistito, e ho cercato tra i cassetti quei ricordi. Sono emerse foto che non vedevo da tempo; immagini, emozioni, incastonate nella mia mente”.



“Gioia, allegria, spensieratezza…questa è la magia dei film di animazione, questa è la magia di Luca”. Un pensiero affidato alla sua pagina social. E una foto che spunta dal cassetto dei ricordi. Oggi è una delle donne più bella del mondo dello spettacolo italiano, tornata prepotentemente a galla durante una delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip. Nel suo passato amori folli e con personaggi importanti, tra tutti quello con Vittorio Sgarbi che di lei disse: “è un’opera d’arte vivente”. E a vedere Elenoire Casalegno lo era già da bambina.



Occhi grandi, capelli biondi, nello scatto c’era già tutta la donna dinamica di oggi. Sempre accesa, sempre in trasformazione. L’ultima lo scorso mesi maggio, con un cambio look che aveva sorpreso tutti. Ad annunciare il cambiamento era stata la stessa Elenoire Casalegno che aveva voluto condividere quel momento di novità con tutti i suoi follower.







Tutti sono stati concordi nel dire che la scelta è stata azzeccatissima. Infatti, sebbene sia già di per sé meravigliosa, questa variazione ha posto ancora più attenzione al suo visto senza imperfezioni. Elenoire Casalegno aveva critto nella didascalia: “Mi sono fatta la frangia, ho indossato l’abito floreale, estivo, e fuori piove. Annamo bene!”.

Questo quanto commentato dagli internauti: “Tu sei il sole”, “Sei davvero una meraviglia”, “Sei bellissima con quei capelli e con quell’abito”, “Sempre bellissima, complimenti”. Altri hanno aggiunto: “Sei veramente stupenda”, “Sei sempre affascinante”. Un’ apoteosi per Elenoire Casalegno, che con questa bellissima frangia è stata abile a conquistare davvero tutti. Tutt’altro che la anormalità per lei, abituata a stupire ed essere sempre in prima linea.