Edoardo Tavassi Diana Del Bufalo, la madre di lui svela un ‘segreto’. Nei giorni scorsi si è parlato dell’ex fidanzata vip del naufrago dell’Isola dei Famosi e fratello di Guendalina Tavassi, tornata in Italia per motivi familiari e per stare con i figli Chloe e Salvatore. “Per lei ha sofferto molti – spiega in un articolo il giornalista Armando Sanchez -. La loro storia è durata solo qualche mese, ma dicono sia stata molto intensa…”.

Edoardo Tavassi Diana Del Bufalo e il post della comica dopo l’addio. Una storia breve ma molto intensa, con un bellissimo post dell’attrice dedicato al suo ex fidanzato: “Per me lui è stato come un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia guarigione”, aveva scritto. In questi gironi Armando Sanchez ha parlato di un ipotetico ritorno di fiamma: “Le loro anime e i loro corpi si potrebbero ricongiungere”.





Edoardo Tavassi Diana Del Bufalo, la madre di lui svela un segreto

La loro relazione è iniziata a marzo del 2020 e hanno conquistato gli utenti con post e video divertenti, spesso con l’esilarante partecipazione di Andrea Dianetti. La relazione di Edoardo Tavassi e l’attrice è finita nell’ottobre del 2020 ed è stata Diana Del Bufalo ad annunciarlo in un post sui social, ma in tanti sperano in un ritorno di fiamma. Tra questi c’è anche la madre di Edoardo Tavassi, che ha sempre amato la coppia formata dal figlio e dalla comica.

“Mi piacevano molto insieme, – ha rivelato la madre di Edoardo e Guendalina – li vedevo affiatati e carini. Lei aveva ancora delle cose irrisolte per la sua storia passata e non era del tutto libera per lasciarsi andare in questa relazione ma sono rimasti in buoni rapporti e si sentono e vedono spesso. Mi sarebbe piaciuta molto come nuora”, svelando che ancora oggi i due si freenetano e che lei sarebbe ben felice se ci fosse un ritorno di fiamma: “Non saprei: ora sono ottimi amici ma ben venga se ritornasse la fiamma!”.

Edoardo Tavassi Diana Del Bufalo, dopo l’addio l’attrice ha scritto un bellissimo post all’ormai ex fidanzato: “Vorrei usare parole fluttuanti, zuccherose, leggiadre e sagge per dirvi questa cosa, perché è proprio come mi sento a riguardo. Edoardo per me è stato un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia guarigione. È come se qualcuno me lo avesse mandato. Lo scambio energetico e spirituale che ci siamo dati, è una cosa che va oltre la materia… è qualcosa che sta su, non so perché proprio su, ma la sento in alto. Le persone non entrano mai a caso nella propria vita, MAI… Non direi che la nostra storia sia finita, niente finisce. Direi piuttosto che le cose si muovono, fluiscono e posso dire con grande certezza che lui sia diventato un enorme punto di riferimento per me ed io per lui”.

“Magro, capelli scuri e senza barba”. Edoardo Tavassi anni fa, le foto prima dell’Isola dei Famosi