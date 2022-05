Edoardo Tavassi come era il naufrago prima dell’Isola dei Famosi. Durante il reality show il fratello di Guendalina Tavassi, che ha lasciato l’Honduras per tornare a casa dai figli Salvatore, Chole e Gaia, ha cambiato look in cambio di cibo e la scena è stata esilarante. Inizialmente ha rifiutato, ma dopo le parole di Carmen di Pietro, già pronta a gustare il cibo, non ha potuto dire no e si è lasciato convincere.

Sotto la direzione dell’Inviato Alvin, la naufraga Carmen Di Pietro ha rasato il concorrente dando vita a un siparietto a dir poco unico ed esilarante. “Se prima le ragazze non ti filavano, ora puoi provare con questo nuovo look” ha ironizzato l’opinionista Vladimir Luxuria, “Non stai male, ma neanche bene”, ha detto la tra le risate la conduttrice del reality show in onda su Canale 5, Ilary Blasi, dopo aver visto il naufrago senza capelli.





E la scena, ovviamente, è stata commentata anche dalla sorella Guendalina: “Chloe sta piangendo”, ha scritto mentre Carmen tagliava i capelli al fratello. Edoardo Tavassi come era il naufrago prima dell’Isola dei Famosi? Anni fa il fratello di Guendalina ha fatto parlare di sé a causa della relazione sentimentale con Diana Del Bufalo, ex di Paolo Ruffini, relazione finita a ottobre 2020 dopo qualche mese.

Edoardo Tavassi adora i tatuaggi ed ha una grande passione per la palestra e non è mai stato nel mondo dello spettacolo, a differenza di sua sorella. Quella all’Isola dei Famosi è la sua prima esperienza in televisione. Arrivato in Honduras un po’ in sovrappeso, dalle foto del passato si nota invece che Edoardo Tavassi è sempre stato magro e atletico e solo nell’ultimo anno ha preso qualche chilo.

Nel profilo Instagram ci sono tante foto in compagnia con la sorella, diventata famosa anni fa grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello e in questi anni si nota la trasformazione di Edoardo Tavassi. Nei giorni scorsi il naufrago ha ricevuto una bellissima sorpresa dall’amico e attore Cristiano Caccamo. “Ti voglio bene, grazie. Che carino, mi mancano troppo Cristiano, Diana, Federica, Lucia. Mi manca troppo quel gruppo perché siamo proprio una famiglia. Grazie di cuore, veramente”, ha risposto un Edoardo molto emozionato.

