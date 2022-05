Madre Guendalina Edoardo Tavassi, perché Emanuela Finn è famosa. Non solo l’ex volto del Grande Fratello e adesso anche fratello, concorrente dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi, sono famosi, i due hanno una mamma che in passato è stata in televisione e in molti ancora oggi si ricordano di lei.

Guendalina Tavassi ha lasciato l’Isola dei Famosi per tornare dai figli Chloe, Salvatore e Giada, ma durante una puntata in diretta ha ricevuto una bellissima sorpresa dalla madre Emanuela Finn, con la quale ha avuto un rapporto molto complicato. Le due sono state infatti divise quando Guendalina aveva solo 8 anni: lei è andata a vivere col papà e il fratello Edoardo con la mamma.





“Io amo i miei genitori però non li ho avuti insieme, ho dei ricordi purtroppo brutti. – aveva raccontato la Tavassi all’Isola dei Famosi – Con mamma mi ricordo tanta sofferenza perché quando sono andata via ha cercato in tutti i modi di vedermi però purtroppo non si vedeva. Mi è dispiaciuto dopo capire il dolore che ho potuto dare a mia mamma e l’ho capito quando sono diventata mamma a mia volta”.

“È stata mia figlia Gaia a riunirci”, aveva raccontato Guendalina Tavassi. “Quando ero piccola non ne sentivo la mancanza, non ce l’avevo mai avuta. Poi ho capito da grande, abbiamo recuperato il tempo perso e ci vogliamo più bene che mai. Abbiamo ricominciato come se non ci fossimo mai lasciate”. Ospite in studio all’Isola dei Famosi, la madre di Guendalina ed Edoardo Tavassi l’aveva tranquillizzata: “Non devi darti colpe, eri soltanto una bambina, io non ti ho mai dato colpe”.

La madre Guendalina ed Edoardo Tavassi è famosa perché negli anni Ottanta ha lavorato in televisione accanto a Renzo Arbore e Nino Frassica nella trasmissione “Indietro tutta“. Ma anche “L’Araba Fenice” e “Fantastico“ e ha recitato in “Commesse”, “Palla al centro“, “Un tassinaro a New York“, “Belli freschi” e “La più bella del reame“. Emanuela Finn è stata anche volto di alcune campagne pubblicitarie di importanti marche di gelato.

