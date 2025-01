Una notizia clamorosa sta facendo il giro del web: il celebre cantante potrebbe presto diventare papà. A lanciare la bomba è stato il sito Dillinger di Fabrizio Corona, che ha rivelato come la compagna del famoso artista potrebbe essere in dolce attesa. La notizia è stata subito ripresa anche da altre fonti autorevoli nel mondo del gossip, tra cui una nota esperta del settore, che ha ricevuto conferme da fonti vicine alla coppia.

Secondo le indiscrezioni, il cantante e la sua compagna starebbero preparando il grande annuncio, che potrebbe arrivare tra qualche settimana. Alcuni, infatti, ipotizzano che la rivelazione avverrà proprio quando la gravidanza entrerà nel suo terzo trimestre, come previsto dall’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, che si è mostrato sicuro dell’imminente paternità del cantante italiano.

Geolier e la fidanzata Chiara Fratessi aspettano un figlio, il gossip di Fabrizio Corona

Se le voci in circolazione dovessero trovare conferma, si prospetta un periodo straordinario per Geolier, alias Emanuele Palumbo. Il giovane rapper napoletano, classe 1999, ha lanciato il suo nuovo album Dio lo sa. Atto II, uscito proprio oggi. Ma non solo musica: il talento partenopeo sembra aver trovato anche la felicità nella sua vita privata, accanto a Chiara Frattesi. L’influencer di 22 anni e sorella del calciatore Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, sta insieme al cantante solo da pochi mesi.

Qualche giorno fa, la stessa Chiara ha condiviso un messaggio sui social per il suo compagno, scrivendo: “Grazie per tutto ciò che sei”. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal sito di Fabrizio Corona, sembra che i due stiano aspettando il loro primo bambino. La notizia è stata rilanciata dal portale Dillinger che scrive: “Il primo scoop di Dillinger per l’anno nuovo? Geolier ha ingravidato la nuova fidanzata Chiara Frattesi, influencer (te pareva) e sorella del centrocampista della Nazionale, Davide, in forza all’Inter con lo stesso ruolo”.

“La coppietta ha brindato al Capodanno in famiglia, festeggiando anche i due mesi di gestazione. Dilaga la moda di accalappiare rappers e non solo nell’ipotesi di sistemarsi, opzione d’altronde vecchia come il mondo in una società patriarcale come la nostra. Siamo pronti a scommettere che la prossima sarà Giulia De Lellis, la farfallina amorosa dei social2, scrive il sito di Corona facendo riferimento al fidanzamento tra Giulia De Lellis e il trapper Tony Effe.