Separazione dalla compagna storica e mamma di sua figlia dopo ben 12 anni insieme per l’ex tronista storico di Uomini e Donne. E proprio per il bene della bambina, oggi 10 anni e mezzo, è stata presa questa decisione drastica. È stata lei a dare la notizia di questa scelta di prendere due strade separate, anche se gli alti e i bassi non sono mai mancati in questa lunga storia d’amore.

Lei, che sarà al timone di Eterne, un nuovo programma in onda su Sky, ha vuotato il sacco in un’intervista esclusiva rilasciata a Novella 2000. Ha parlato della sua gioia nel ritornare davanti alle telecamere e, appunto, condiviso anche questa notizia personale: “Abbiamo deciso di separarci, siamo come il giorno e la notte”, ha detto al magazine.

UeD, l’ex tronista storico torna single dopo 12 anni

È finita tra Sofia Bruscoli, 36 anni, e Marcelo Fuentes, 50 anni. Era il 2004 quando scese per la prima volta le scale dello studio di Maria De Filippi, prima come corteggiatore e poi come tronista. Alla fine scelse Stefania Zappa che però gli disse di no. Oggi è un imprenditore, papà di Nicole e soprattutto single.

Sofia Bruscoli ha raccontato a Novella 2000 che “negli ultimi mesi siamo arrivati a un punto in cui le liti, e quindi i momenti negativi, sono più dei positivi. E proprio per la bambina abbiamo deciso di separarci”. “Abbiamo sempre litigato tantissimo, ma da sempre, anche da prima di avere la bambina. Il nostro è un rapporto che si è logorato. In questi 12 anni non c’è stato mai uno stacco totale come in questo periodo”.

Non sa se questo addio sarà definitivo ma ci tiene a sottolineare che dietro questa scelta “non ci sono stati tradimenti o interessi per altre persone”, ma solo un bisogno di trovare pace e serenità: “Abbiamo solo bisogno di una pausa e non sappiamo quanto durerà”.