Non si spengono i riflettori su Albano Carrisi, dopo le frasi dell’avvocatessa Patricia Danoso che ha detto di essere stata la sua amante per tre anni. La 40enne ha fatto la rivelazione durante il programma Salvame Deluxe di Telecinco in Spagna. “Tu credi seriamente che ho paura di te? Tutto quello che ho detto è la verità e verrà dimostrato poco a poco. Per tre anni abbiamo mantenuto una relazione ed è così, dica lui quel che dica. Ho cercato la sua querela, ma non l’ha fatta. Non capisco perché non l’abbia depositata”.

Patricia Danoso è andata oltre spifferando anche alcuni presunti dettagli intimi della loro relazione: “Era molto focoso e prima di fare l’amore lui mi cantava all’orecchio. Tanto con Loredana lui non è che abbia mai avuto un rapporto lineare, sì insomma tra loro due ci sono sempre stati degli alti e bassi”. Al Bano ha smentito alla tv spagnola le affermazioni della donna e in una intervista al settimanale DiPiù Tv ha detto di non conoscere la 40enne spagnola.

Albano Carrisi parla della presunta amante: “È una bugiarda”

Al Bano a Di Più Tv ha anche detto di fare tantissimi selfie con i fan e che quanto trapelato sul suo conto è solo il frutto di menzogne e bugie. Inoltre ha raccontato anche quale è stata la reazione alla notizia da parte della sua compagna, Loredana Lecciso. “È una donna molto intelligente, non ha mai preso in considerazione il fatto”. Adesso il Leone di Cellino San Marco ha deciso di rivelare come stanno realmente le cose in una intervista rilasciata a Fanpage.it.

“Come dicono in Spagna, la signora è una mentirosa”. E ancora: “La signora, come prova, ha mostrato una fotografia con me in aeroporto, ma se tutte le donne che hanno una foto con me in aeroporto diventano mie amanti, capisce che c’è un problema, no?”. Al Bano è stato inarrestabile: “Gli avvocati dovrebbero avere un’etica, no? Forse, la signora vuole cercare di lavorare di più e cavalcare l’onda”.

In questo modo Albano Carrisi dovrebbe aver messo la parola fine alla questione, anche se per lui resta aperto un altro fronte. Infatti un conduttore della tv spagnola, Kiko Hernández, ha dichiarato che l’artista di Cellino San Marco gli dovrebbe circa 30mila euro dal 2009. Stando a quanto dichiara il cantante non avrebbe dato riscontro ai numerosi solleciti. DavideMaggio ha fatto sapere che ci sarebbe stata una querela di Al Bano nel 2009, ma il giudice non gli avrebbe dato ragione e gli avrebbe intimato di pagare le spese legate al processo.