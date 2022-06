Denis Dosio è reduce dall’esperienza a La Pupa e il Secchione, il programma condotto da Barbara D’Urso. Durante il gioco ha conosciuto e si è innamorato di Emy Buono e da quel momento non si perdono di vista. Denis Dosio è famoso youtuber e tiktoker noto anche per la partecipazione al Grande Fratello Vip. Emy Buono ha attirato l’attenzione grazie alla prima edizione del reality Ti Spedisco in Convento. Entrambi sono molto noti sui social.

Qualche settimana fa Denis Dosio ha annunciato su Instagram il primo filmato di coppia su OnlyFans dei fidanzatini de La Pupa e il Secchione: “Only Couple, il primo video insieme su only è ufficialmente fuori, non avete idea di cosa abbiamo combinato! link in bio”, ha scritto Denis Dosio, che posa con Emy Buono per il primo video Onlyfans.





Denis Dosio trasformazione fisico sui social mostra il cambiamento

Nelle ultime ore Denis Dosio è nuovamente tornato a dialogare con i suoi follower e nelle Instagram Stories ha mostrato e raccontato la trasformazione del suo fisico in pochi giorni. Ha invogliato i follower a non arrendersi mai di fronte ad un malessere fisico e di attuare il cambiamento per riconquistare la fiducia: “Quella che hai appena visto è la mia trasformazione in 12 giorni, e io non ho nulla in più di te. Se in questo momento stai vedendo questa storia e non ti piaci, ti senti insicuro, ti vergogni di te stesso… sappi che da oggi puoi cambiare e la soluzione risiede solo qua (indica la testa)”, riportano i colleghi di Webboh.

“Se oggi ti guardi allo specchio e ti vergogni di chi sei, non devi continuare. Non devi cercare come soluzione quella di non guardarti allo specchio ma di guardarti e utilizzare quella vergogna che hai verso te stessa come forza, determinazione, costanza, disciplina per raggiungere i tuoi obiettivi”, afferma Denis Dosio.

Denis Dosio conclude così il suo pensiero: “La vita è fin troppo breve, te lo garantisco, per non prenderti il fottuto lusso di guardarti allo specchio ed esclamare ‘c***o se sono figo’. Tu sei l’unica persona che rimarrà quando tutti gli altri ti abbandoneranno. Tu sei l’unica persona che resterà sempre al tuo fianco. Stai buttando via l’unica opportunità per cui davvero dovresti combattere tutta la vita, ovvero essere la versione migliore di te stesso. Se davvero quello che vuoi è amarti o innamorarti di te stesso, inizia da ora a utilizzare ogni tua fottuta energia per raggiungere il tuo scopo. Non c’è tempo da perdere, ne hai perso fin troppo”.