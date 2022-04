Denis Dosio, il fratello del concorrente de La pupa e il secchione ha deciso di rompere il silenzio. Tutto questo è accaduto nel corso di una lunga intervista rilasciata su Novella 2000. Detto fatto, la domanda da parte del giornalista ha fornito la giusta occasione per fare chiarezza sul concorrente ‘svampito’.

Su Denis Dosio è il fratello a rivelare come stanno realmente le cose. “E’ così davvero o finge?”, la domanda del giornalista: “Lui molte cose davvero non le sa…Lo stesso vale per me…”, queste le parole di Manuel, fratello di Denis Dosio con cui ha un rapporto di complicità e supporto reciproco. Il fratello maggiore di Denis, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020, è un ballerino e modello, oltre che influencer in ascesa.





Continua a essere conteso da due pupe ma anche da una secchiona, insomma, il ‘segreto’ di Denis Dosio è proprio quello di riuscire a fare colpo su tutte. Ma secondo il fratello di Denis Dosio, al suo fianco Ilaria sarebbe la donna più giusta: “Accanto a lui preferisco senza ombra di dubbio lei…Sono felice che sia stata associata a mio fratello…La differenza tra loro attira molto…”.

E l’attenzione di Manuel Dosio, non poteva che spostarsi anche sulla conduzione. Barbara D’Urso sta riuscendo a dare il meglio di se stessa? Il fratello di Denis Dosio rivela: “Mi piace come lo ha realizzato…C’è un po’ di tutto, dal trash al serio, non ci si annoia mai…”, risponde Manuel senza girare troppo intorno alla domanda.

Poi la confessione inaspettata: Manule prossimo concorrente del format televisivo? “Gradirei tanto farne parte…”. E chissà se la conduttrice sta prestando orecchie a questa risposta. Il pubblico, come affermato dallo stesso Manuel, di certo non ha alcun tempo per abbandonarsi alla noia.

“È successo dietro le quinte”. Belen e Soleil a Le Iene, si scopre ora: “Voi non sapete…”