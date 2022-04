Nella puntata di mercoledì 13 aprile de Le Iene Soleil Sorge è stata ospite di Belen Rodriguez e Teo Mammccari. Dopo l’esperienza come concorrente nella sesta edizione del Grande Fratello Vip e giudice de La Pupa e il Secchione, l’influencer italoamericana è stata ospite dell’ultima puntata dello show Mediaset ed è stata l’occasione per rivedersi con l’ex cognata.

“Signori e signore mettetevi comodi perché vi raccontiamo la carriera della nostra ospite. Soleil Sorge è italo americana e infatti è perfettamente bilingue. In realtà tutti parlano di lei solo per l’ultimo GF Vip, ma prima lei ha fatto tanta gavetta: Uomini e Donne, Pechino Express, L’Isola dei Famosi e ha fatto appunto anche il GF Vip 6″, ha introdotto Belen Rodriguez. Poi la conduttrice ha punto Soleil Sorge parlando dei suoi ex fidanzati: “I suoi ex: Nicola Ippoliti, Luca Onestini, Marco Cartasegna, Gianmaria Antinolfi. Tutte relazioni che iniziano un reality e finiscono con Chi. E poi al GF Vip si rende protagonista di un triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran”, ha detto Belen Rodriguez dimenticando, però, il nome di uno.





Soleil Sorge e Belen Rodriguez: “Gelo nel dietro le quinte de Le Iene”

E non un nome qualunque, perché in passato Soleil Sorge è stata fidanzata con Jeremias Rodriguez, il fratello della showgirl argentina. “C’era anche lui nella lista, l’ha omesso appositamente”, ha scherzato Soleil Sorge con l’ex cognata Belen Rodriguez. A una decina di giorni dalla messa in onda della puntata de Le Iene, Chi ha portato alla luce un retroscena sulle due.

Un dietro le quinte al gelo, secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che conosce bene entrambe. Nella rubrica “Chicche di gossip”, infatti, si legge: “Retroscena della puntata delle Iene con ospite Soleil Sorge. La freddezza con Belen, sua ex cognata quando la gieffina stava con Jeremias si è notata in studio sin dalle prime battute”.

La scorsa settimana in studio @teomammucari64 ha messo alla prova Belen e @Soleil_stasi con un difficilissimo scioglilingua 😂 Chissà cosa si inventerà questa sera! #leiene vi aspettano dalle 21:20 su Italia1, non mancate! pic.twitter.com/juM2I2JWW4 — Le Iene (@redazioneiene) April 20, 2022

E ancora: “Le due, inoltre, hanno avuto entrambe una relazione con Gianmaria Antinolfi, anche lui concorrente all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Risultato? L’aria negli studi Mediaset era gelida“, si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, esperto di gossip e amico di Belen Rodriguez e Soleil Sorge.

