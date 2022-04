Lo abbiamo già raccontato l’atteso incontro in studio tra Luca Onestini e Soleil Sorge. Un momento che aspettavamo da tempo ma che non ha dato i frutti sperati. L’ex compagno della gieffina doveva incontrare il fratello Gianmarco. Un ricongiungimento familiare che è stato a dir poco toccante. E alla fine della puntata Luca ha deciso di dire la sua su quello che era appena successo.

È per questo Luca Onestini su Instagram dopo l’ultima puntata del programma condotto da Barbara D’Urso ha deciso di dire la sua. Un momento in particolare ha fatto emozionare tutti (tranne Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge che infatti non hanno infatti applaudito il momento). Parliamo dell’abbraccio tra Luca e Gianmarco Onestini: un gesto che ha commosso l’intero studio e i fan a casa. C’è da dire poi che all’entrata in scena del suo ex fidanzato, Soleil non ha mosso un dito e la sua espressione è rimasta impassibile.





Luca Onestini, la frase toccante dopo la diretta: cosa ha scritto al fratello

Tra l’altro, mentre i due fratelli si abbracciavano con una sincera commozione e come se non si vedessero da secoli, lei li ha fissati con uno sguardo di sdegno. Naturalmente sui social molti hanno accusato la Sorge di aver voluto snobbare Luca Onestini. Ma c’è anche chi invece ha supportato la visione dell’opinionista e ha commentato dicendo di non sopportare più i fratelli Onestini.

C’è chi dice di esserne pieno, chi di trovarli un po’ ‘lagnosi’. Proprio così, in fondo anche questa è democrazia. Ma la cosa più dolce tra i due fratelli è avvenuta dopo la fine della puntata, ovvero quando Luca Onestini ha pubblicato l’immagine di una palma per suo fratello Gianmarco.

“La risposta è sempre nell’Amore – ha scritto Luca Onestini – Che sia per il tuo partner, per la tua famiglia, per i tuoi amici o per il prossimo. L’Amore è tutto. L’Amore è la forza più potente del mondo e chi vive nell’amore alla lunga vince sempre. Grazie alla vita per la giornata piena di emozioni meravigliose che mi ha regalato“. Un commento che arriva dopo tutti gli attacchi della sera. Sarà stato un messaggio per gli haters?

