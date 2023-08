Notizia importante per la nota politica e l’attore. Giusto un paio di settimane fa l’ex ministro nel governo Renzi e sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio con Gentiloni, aveva rilasciato un’intervista al settimanale Chi. In quell’occasione aveva ripercorso le tappe della sua storia d’amore con il suo attuale compagno.

Fino a quel momento i due avevano preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro relazione: “Ci abbiamo messo tre anni a decidere di parlare, anche se eravamo liberi e non avevamo nulla da nascondere, solo perché siamo molto riservati”. Poi la confessione: “Condividiamo un’idea di famiglia che è anche una squadra, in cui c’è complicità. Già ci sentiamo una famiglia in effetti. Volete sapere se pensiamo a dei figli? Sì, vorremmo dei figli. Anche se per ora siamo molto richiesti come zii”. E adesso arriva la notizia bomba.

Maria Elena Boschi e il ‘gesto sospetto’ di Giulio Berruti

Il magazine “Gente” parla di ‘gesto sospetto’. Nella foto si vede Giulio Berruti accarezzare la pancia di Maria Elena Boschi. Cosa si nasconde dietro ciò? Di sicuro non c’è nulla, ma il gossip è esploso come già avvenuto poco tempo fa, a giugno. In quell’occasione era stato Diva e Donna Diva e Donna a fare la stessa ipotesi della gravidanza. Maria Elena era stata pizzicata in barca al largo dell’isola di Ponza mentre il fidanzato le accarezzava la pancia.

Adesso Gente scherza sul nome del nascituro: “Lo chiameranno Matteo”, probabilmente facendo riferimento a Renzi. D’altra parte, come riporta LiberoQuotidiano, Maria Elena Boschi in una recente intervista aveva dichiarato: “Non mi sento una donna ‘sbagliata’ perché non ho figli, o almeno non ancora. In questi anni tanti amici mi hanno detto di farlo ‘perché poi non c’è tempo, che poi ci si lascia e si divorzia, ma i figli restano’. Io questi consigli non li ho voluti seguire. Ho sempre pensato che il figlio sarebbe arrivato con la persona giusta“.

Secondo Gente Maria Elena Boschi sarebbe in dolce attesa. pic.twitter.com/pRrPEUhd45 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 25, 2023

E quella persona, chi lo sa? potrebbe essere proprio Giulio Berruti. I due stanno insieme dal 2020, mentre si sono conosciuti nel 2015. Era la prima del film di Walter Veltroni “I bamini sanno”. L’attore romano fu letteralmente travolto dai bodyguard dall’allora Ministro per le Riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento: “I nostri sguardi si sono incrociati – ha raccontato a Chi la Boschi – ed è scoppiata la scintilla… Sì, ci siamo piaciuti subito, ma ci è voluto un bel po’ di tempo per dircelo e perché diventasse qualcosa di più”.

