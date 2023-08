Flavio Insinna, che notizia: fuori da L’Eredità il conduttore si prende una bella soddisfazione. Per Insinna sono state settimane complicate costretto a dire addio al suo programma. Dal 1° gennaio 2024 alle 18.45 su Rai Uno torna L’Eredità, stagione 2023-2024. La 22esima edizione porterà diverse novità nel programma, prima tra tutte un nuovo conduttore. Al timone del programma non ritroveremo infatti Flavio Insinna – protagonista delle ultime quattro edizioni – ma Pino Insegno. La Rai ha comunque deciso di non trascurare il conduttore.

La scelta (forte, ndr) di Viale Mazzini ha fatto storcere qualche naso sin da subito. Il problema principale chiaramente non è il nuovo conduttore, ma quello che succede al “vecchio”. In effetti, oramai, Flavio Insinna è quasi uno di famiglia per molti italiani e se ci fosse stato bisogno di una prova su quanto il conduttore sia amato, ieri è arrivata.





Ascolti tv di venerdì 25 agosto, vince Flavio Insinna

Stamani infatti sono stati resi pubblici i dati auditel di ieri, venerdì 25 agosto. Scrive Davide Maggio come: “Nella serata di ieri, venerdì 25 agosto 2023, su Rai1 l’esordio di Techetechetè Show, dedicato a Gianni Morandi, ha interessato 2.633.000 spettatori pari al 19.9%. Su Canale 5 la fiction francese Con l’Aiuto del Cielo ha raccolto davanti al video 933.000 spettatori pari al 9.5% di share”.

E Ancora: “Su Rai2 l’appuntamento serale con i Mondiali di Atletica Leggera di Budapest ha interessato 1.660.000 spettatori pari all’11.4% di share. Scugnizzi per Sempre ha raccolto 310.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia 1 Chicago PD ha intrattenuto 1.112.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 Tutti lo Sanno ha raccolto davanti al video 495.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%. Su Rete4 Il Terzo Indizio totalizza un a.m. di 763.000 spettatori con il 6.5% di share”.

“Su La7 Master & Commander – Sfida ai confini del mare ha registrato 424.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su Tv8 I Delitti del BarLume segna 291.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove I Corti di Aldo Giovanni e Giacomo ha raccolto 351.000 spettatori con il 3.1%. Sul 20 Invasion segna 250.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai4 Lockout registra 296.000 spettatori con il 2.2%. Su Iris Il Postino Suona Sempre Due Volte ha ottenuto 272.000 spettatori con il 2.1%”.