“Te ne sei andata per sempre”. Lutto per Vanessa Incontrada, l’annuncio dell’attrice sui social

Grave lutto per Vanessa Incontrada, nelle ore scorse l’annuncio sui social: “Te ne sei andata, ora riposa in pace”. In queste settimane Vanessa è stata spesso sotto i riflettori. Per mesi ci sono stati tanti dubbi sulla situazione sentimentale dell’attrice e conduttrice televisiva che, nel podcast di Diletta Leotta, aveva raccontato tutto dicendo di essere felice con lo storico compagno Rossano Laurini. Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono fidanzati nel 2007 e l’anno successivo hanno anche accolto nella loro famiglia il figlio Isaia.

Solo pochi mesi fa, poi, una bufera si era abbattuta su Vanessa Incontrada e Fosca Innocenti per uno spot su Canale 5 e Mediaset Infinity. In primis, come riportato dal sito Today, il presidente dell’associazione dei cavalli, Italian Horse Protection Association, ha esclamato: “Una scena penosa per l’animale e altamente diseducativa per il pubblico, mandata ripetutamente in onda come una cosa normale”.





Vanessa Incontrada, lacrime social: è morta l’amata cagnolina

“Chi conosce le imboccature sa che sono strumenti coercitivi atti a provocare dolore, specialmente quando vengono usati maldestramente come si vede in queste scene, con la protagonista che cerca un equilibrio aggrappandosi alle redini e provocando dolori lancinanti al cavallo, le cui espressioni sono inequivocabili”. Ma non è tutto.

Francesco De Giorgio della Società Internazionale di Etologia Applicata ha aggiunto: “La cinematografia oggi deve necessariamente anch’essa imparare che esistono messaggi che eticamente non sono più accettabili, se mai lo sono stati, come nel caso dell’uso degli animali. Nel caso specifico di uno sceneggiato di prossima visione, una scena equestre non aggiunge nulla alla trama, anzi leva la dignità di un cavallo aggiungendo la sua sofferenza”.

“Sono certo ci sia sempre più gente non più disposta a vedere queste produzioni, ma in cerca, anche negli sceneggiati e nei film, di qualcosa di più etico, di più moderno, di più serio”. Nessuno però può mettere in dubbio l’amore di Vanessa per gli animali. Oggi che piange la perdita della sua amata cagnolina, un lutto atroce per lei.