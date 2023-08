Ancora brutte notizie su Charlene di Monaco, che ha preso una drastica decisione, anzi doppia per essere precisi. Come ricorderete, lei ha dovuto fare i conti con problemi di salute rilevanti e con rapporti turbolenti col marito Alberto. Le acque sembravano essersi calmate, ma ora è spuntato un nuovo retroscena che sta preoccupando tutti. Lei è praticamente scomparsa dalla circolazione e con il suo ultimo gesto ha deciso di nascondersi ancora di più.

Charlene di Monaco sta vivendo sicuramente un altro periodo buio della sua vita e quest’ultima decisione sembra voler confermare che le cose non stiano andando affatto bene. Alcuni giornali della Francia e della Germania hanno riferito dettagli sul matrimonio tutt’altro che incoraggianti, infatti secondo gli ultimi rumor la principessa e Alberto di Monaco hanno degli incontri solo programmati per apparire sui social oppure tramite appuntamento.

Charlene di Monaco, doppia drastica decisione: sparita dalla circolazione

Come riportato anche dal Messaggero, la coppia è stata comunque insieme durante le ultime vacanze in Corsica con i figli gemelli Jacques e Gabriella. Ma ora stanno emergendo altri particolari sulla vita di Charlene di Monaco, infatti una decisione presa fa riferimento al mondo dei social. Come è stato possibile scoprire e successivamente verificare, lei non ha più un suo account Instagram. Quindi, ha deciso di rimuovere il suo profilo e di non farsi più vedere lì.

Ma non è tutto perché, oltre ad essersi cancellata da Instagram, avrebbe pure lasciato il Principato di Monaco per andare a vivere in Svizzera. Un trasferimento che la farà stare ancora più da sola, forse per mettersi alle spalle i brutti momenti con Alberto. Inoltre, quando è stata nella città di Milano, i paparazzi si sono accorti che non indossava l’anello del matrimonio. Ma dietro la sua partenza nel territorio elvetico potrebbero pure esserci nuove problematiche di salute.

Il quotidiano Bild ha fatto sapere: “Sono solo una coppia da cerimonia, sono ora buoni partner e si occupano a turno dei bambini”. Poi un’altra fonte ha rivelato sul trasferimento di Charlene in Svizzera: “Il sud della Francia è vicino, ma la Svizzera dispone di eccellenti strutture mediche private e lei sarà curata al meglio“.