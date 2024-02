Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Il gesto di Chiara non lascia molti dubbi. Eppure ancora una volta, bisogna andarci coi piedi di piombo, almeno fino a che qualcuno dei due, o della famiglia, non conferma davvero cosa sta accadendo. Veniamo a noi. Già da tempo si rincorrevano alcuni rumors su una presunta crisi tra l’imprenditrice digitale, finita nel mezzo di un clamoroso caso mediatico (parliamo dei panettoni) e il rapper milanese.

>> “Lo ha già detto agli amici”. Fedez, la notizia è uscita: cosa sta succedendo con Chiara Ferragni

La cosa si è fatto più seria dopo che la donna è apparsa sui social senza i suoi consueti anelli di matrimonio. Chiaramente questo dettaglio non è passato inosservato sui social, alimentando ipotesi di una crisi coniugale tra i due. C’è da dire poi, che la coppia ha abituato il suo pubblico a contenuti giornalieri riguardo la propria vita familiare. Ed è proprio qui che in tanti manifestano “chiari segni di distanza”, con meno foto insieme e più molti più momenti condivisi solo con i loro figli, Leone e Vittoria.





Ferragni e Fedez si sono lasciati? Il gesto di Chiara

Tuttavia, nonostante questi indizi, ci sono stati anche momenti che suggeriscono una continuità nella loro relazione, come una cena romantica di San Valentino e del tempo trascorso insieme in famiglia. Allora la domanda che si fanno tutti è: cosa succede tra quei due. Ad alimentare le chiacchiere è anche la foto cambiata sul profilo di Chiara Ferragni in cui la donna compare soltanto coi figli e quindi senza Federico.

Neanche a dirlo, le reazioni a questi sviluppi sono state miste, con alcuni che vedono questi gesti come segnali di una crisi imminente, anzi di una rottura. E altri che ritengono possano essere semplicemente scelte personali non indicative di problemi più profondi. Fedez ha difeso Chiara pubblicamente, nonostante le voci, e lei ha mantenuto un profilo sempre molto basso, concentrando i suoi sforzi sulla ricostruzione della propria immagine e del proprio brand.

Non è finita perché in questo contesto di incertezza e speculazione, la coppia ha recentemente fatto una riapparizione congiunta sui social, suggerendo una possibile riconciliazione o, almeno, un tentativo di presentare un fronte unito. Ma quello che succede in quella casa, lo sanno solitamente loro due. Ed è giusto che sia così.

Leggi anche: “Papà, ma poi torni?”. Fedez se ne va e la figlia Vittoria piomba nella preoccupazione