Fedez e Chiara Ferragni, la decisione e le voci di crisi. Si continua a parlare del rapporto tra i due personaggi famosi dopo le turbolenze provocate dal “pandoro-gate” seguito da altre vicissitudini. L’influencer più popolare d’Italia sta vivendo uno dei suoi momenti più bui dopo la multa di un milione d’euro dell’Antitrust, le indagini per truffa aggravata e la fuga di diversi sponsor.

L’ultimo brand ad annunciare la risoluzione del contratto con Chiara Ferragni è stata Pigna che “esclude la collaborazione con soggetti terzi sanzionati dalle autorità competenti per aver assunto un comportamento non etico, corretto e rispettoso delle leggi”. La società legata all’influencer ha contestato la decisione, ma la fuga di sponsor continua. Ora l’attenzione è concentrata sul rapporto con Fedez e la sua ultima decisione fa discutere.

Fedez parte per un lungo viaggio e Vittoria le chiede: “Ma poi torni?”

Si parla di crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. Negli ultimi giorni l’influencer si è goduta il weekend a Portofino, in Liguria, insieme alla sua famiglia, mentre il marito ha festeggiato il compleanno del papà Franco a Milano. Secondo alcuni esperti Fedez avrebbe deciso di prendere le distanze dalla moglie, almeno dal punto di vista dei contenuti social, per evitare l’effetto alone dovuto al pandoro-gate e le altre beghe giudiziarie.

Nella mattinata di oggi, martedì 6 febbraio, inoltre, Fedez ha annunciato che partirà per un lungo viaggio a Miami. Il volo verso l’America per motivi di lavoro era già stato deciso da tempo, ma arriva proprio in un momento particolarmente delicato per la coppia. Il rapper e imprenditore ha comunicato la sua decisione ai figli Leone e Vittoria, con loro anche il cane Paloma.

a prescindere da quello che sta succedendo tra Chiara e Fedez non vedere i bimbi al compleanno del nonno che è sempre presente e vedere lì Fedez con i nipoti senza i suoi figli fa veramente tristezza — Mara dalla parte della doc 🌸 e dei biondini😻 (@Mara56113529) February 4, 2024

La figlia Vittoria a quel punto gli ha chiesto: “Ma poi torni?“. Che anche lei si sia resa conto dell’atmosfera particolare in casa? Fatto sta che si è trattato di un momento di commozione e Fedez ha prontamente risposto: “Ma certo che torno”. Insomma non si tratta certo di un allontanamento, ma solo di un viaggio già programmato. Tuttavia fa pensare. Di questo periodo l’anno scorso Fedez partecipava al Festival di Sanremo dando vita ad un altro strappo con Chiara, ricordate il bacio con Rosa Chemical e le polemiche?

