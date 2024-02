Stanno emergendo informazioni sempre più preoccupanti su Chiara Ferragni e Fedez. E il timore che sia successo qualcosa di irreparabile aumenta col passare delle ore, anche alla luce di ciò che è stato visto sui social network. Entrambi sono stati attivi sui rispettivi profili Instagram, ma a fare rumore è stata una scelta differente presa da marito e moglie per trascorrere dei momenti importanti.

Infatti, Chiara Ferragni e Fedez non sembrerebbero più così affiatati come in passato, da quando è scoppiato lo scandalo che ha travolto l’imprenditrice digitale in seguito alla multa dell’Antitrust per il pandoro Balocco e alla successiva indagine a suo carico per truffa aggravata. Andiamo a vedere insieme cosa è accaduto soprattutto nella giornata del 4 febbraio.

Chiara Ferragni e Fedez, brutte notizie: cosa si è saputo

In molti sono sicuri che tra Chiara Ferragni e Fedez sia in corso una crisi matrimoniale senza precedenti, alla luce di quello che hanno fatto nelle scorse ore. L’influencer si è goduta il weekend a Portofino, in Liguria, insieme alla sua famiglia composta dalla mamma, dalla sorella Valentina, dai figli e dall’amica Veronica Ferraro. Nessuna ombra del rapper, che si trovava da ben altra parte.

Fedez era invece a Milano a festeggiare il papà Franco, che ha compiuto 64 anni. Era coi suoi genitori e altri amici, ma non con Chiara e i figli Leone e Vittoria. Ma non è tutto perché un esperto di advertising, Ruben Santopietro, come riferito dal sito de Il Messaggero, ha fatto sapere cosa starebbe succedendo ai Ferragnez anche per quanto concerne il marketing. Lui si starebbe tutelando, con una sorta di ‘divorzio social’, dividendo appunto i profili della coppia per evitare controversie e polemiche.

Per Santopietro si tratta di una mossa “come forma di tutela della reputazione, aspetto cruciale nel mondo del personal branding e del marketing personale”. Un’altra esperta, Veronica Gentili, ha detto che il rischio sia un effetto alone, visto che associarsi a Chiara porterebbe effetti negativi immediati anche su Fedez. Quindi, questa distanza potrebbe essere stata decisa per preservare le loro immagini, anche se non sarebbe da escludere a priori anche l’ipotesi di una separazione effettiva.