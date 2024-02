“Lo ha già detto agli amici”. Fedez, la notizia è uscita: cosa sta succedendo con Chiara Ferragni

Fedez, fuori il retroscena. E se pensate che la settimana sanremese possa distogliere l’attenzione sulla questione sentimentale del rapper e dell’influencer, vi sbagliate di grosso. Il mondo del gossip continua a essere attentissimo alle vicende di coppia e alle voci sulla presunta crisi in corso tra i Ferragnez. Dopo gli ultimi pettegolezzi a riguardo, fuori anche nuovi retroscena.

Nuovi retroscena sulla presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. I fan continuano a non vederci molto chiaro e infatti vanno a caccia della verità. Nelle ultime ore inoltre si è appreso che il rapper si trovi fuori dall’Italia, e più precisamente a Miami. A tutto questo si aggiunge un’altra evidente realtà: nè Chiara nè fedez postano ormai da tempo scatti di coppia sui rispettivi social. Dettaglio decisamente strano.

Nuovi retroscena sulla presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. Le confidenze agli amici del rapper

Ma come stanno realmente le cose tra di loro? Sembra che il rapper si sia lasciato andare ad alcune confessioni in compagnia di amici. E al contempo, Chiara avrebbe pensato di assentarsi in occasione del compleanno del suocero, partendo per la Liguria con madre, sorelle e figli. Una lontananza, dunque, che non sembra essere solo fisica tra di loro. E come se non bastasse, fuori anche l’indiscrezioni di Dagospia.

Stando a quanto si apprende sul sito, sembra che la crisi tra i due sia sopraggiunta dopo il caso del pandoro gate. Chiara accusata da Fedez do “aver creato un inutile sconquasso”, si apprende sul blog. Voci di corridoio dicono inoltre che Fedez sentirebbe Chiara telefonicamente solo per assicurarsi che i figli stiano bene. Separazione in vista? Stando alle indiscrezioni, Fedez avrebbe confidato agli amici di trovarsi a vivere con la moglie una pausa di riflessione.

Va in ogni caso sottolineato che il volo verso l’America per motivi di lavoro era già stato deciso da tempo e sfortuna ha voluto che andasse a intrecciarsi anche alle vicende legate alla questione presumibilmente privata di coppia. La piccola Vittoria avrebbe chiesto a papà prima della partenza: “Ma poi torni?“. Fedez ha prontamente risposto: “Ma certo che torno”.