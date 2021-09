Non è passata inosservata la permanenza a oltranza della principessa Charlène di Monaco in Sudafrica. Non è passata inosservata al gossip e neppure al marito Alberto che, dalle colonne di People, ha deciso di raccontare tutta la verità. In queste settimane le voci sulla principessa si sono rincorse. L’ultima la voleva plagiata da una santona locale. L’unica certezza, al momento, è che Charlene di Monaco sia molto sofferente.



Le tre operazioni al volto, e l’ultimo collasso, hanno fortemente compromesso il suo stato di salute costringendola lontana dal principato più del previsto. “La principessa – ha ricordato la cognata della moglie di Alberto Di Monaco Chantell Wittestock – è affetta da maggio da una brutta infezione che ha coinvolto naso, orecchi e gola e che la costretta a un intervento chirurgico con delle complicazioni”. Basteranno le sue parole a sedare i rumor di questi giorni?



Di sicuro è la linea tenuta a Alberto di Monaco che ha spiegato come: “Charlène non è andata in esilio in Sudafrica”. E ancora: “Non ha lasciato Monaco per caso! Non se n’è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro. Siamo un bersaglio facile. Ma queste chiacchiere fanno male a lei e fanno male a me”. Nel corso del soggiorno ha scoperto di avere una brutta infezione e le cose si sono complicate.







“Doveva essere solo una settimana, un soggiorno massimo di dieci giorni, ma lei è ancora lì perché dopo l’infezione sono sorte molte complicazioni mediche”. Complicazioni che le impediscono di viaggiare e prendere un aereo, ragione per la quale spesso, Alberto di Monaco è volato da lei insieme ai suoi due bambini.

“Mi stavo concentrando sulla cura dei bambini e pensavo che tutte queste chiacchiere sarebbero svanite da sole. Sai, sprechi il tuo tempo se provi a rispondere a tutto ciò che viene fuori su di te”, ha ribadito Alberto di Monaco. “Certo che tutto questo colpisce lei, e ovviamente colpisce me”. Qualcuno, tuttavia, sostiene ancora che loro relazione sia giunta al capolinea nonostante gli scatti pubblicati social dalla coppia a fine agosto fugherebbero il sospetto di una crisi matrimoniale.