Charlene di Monaco, cosa sono quei lividi? Oramai lo abbiamo raccontato più e più volte: Charlene è tornata nel Principato lo scorso maggio.E da allora non si ferma neanche per riprendere fiato. Deve colmare tutto il tempo lontano dalla sua famiglia e dagli impegni ‘regali’. Tuttavia in molti notano che sul suo volto ci sia un’infelicità quasi incolmabile. L’evidenza di questa tristezza le è valsa anche una nomignolo: “Principessa Triste”. Non solo, quei lividi sul volto sarebbero proprio il suo personale prezzo da pagare per essersi “piegata” alla vita di Corte.

El Nacional ha condiviso alcuni dettagli sulla vita privata della Principessa e soprattutto sulla sua relazione intima con Alberto (che da come dicono non ci sarebbe mai stata). Charlene di Monaco, cosa sono quei lividi? Come qualcuno afferma: l’ex nuotatrice sarebbe stata costretta a sposarsi, e avrebbe inoltre firmato un contratto. Da quello che si dice, la donna riceverebbe 12 milioni di euro per rimanere nel Principato. Ma è vero? Nessuno lo sa con certezza.

“C’è il via libera”. Charlène, la nota del Palazzo sulla sua salute dopo mesi di silenzio





Charlene di Monaco, cosa sono quei lividi? La verità

Certa è quella sua ‘fuga’ prima delle nozze, la cattura, l’obbligo di mantenere il matrimonio per almeno cinque anni. E le voci sulla fecondazione in vitro, poi, riprese più volte dai media, ma mai confermate. Sembra poi evidente che negli ultimi anni Charlene è indubbiamente cambiata. Non ha mai confermato la notizia, ma spesso si è parlato di un presunto ritocco estetico. Charlene di Monaco, cosa sono quei lividi?

Avvistati: Charlène e Alberto di Monaco, romantici e affettuosi, durante la visita di Stato in Norvegia insieme ai figli. Ma non tutti sono convinti



– – – > https://t.co/iKvdzR91jj pic.twitter.com/lp0UUIZwoY — Vogue Italia (@vogue_italia) June 26, 2022

Il marito Alberto è intervenuto per negare qualsiasi intervento esterno alla salute, ma quei lividi sul volto, che hanno incuriosito, sono connessi, secondo un’esperta, al lifting, uno dei trattamenti più efficaci per ringiovanire il viso. A rispondere è direttamente la dottoressa Beatriz Estébanez. L’esperta ha detto: “Ha un livido sullo zigomo che potrebbe essere la conseguenza di un lifting“.

Dal momento in cui le nuove tecniche della medicina estetica sono sempre meno invasive, anche i risultati sono più naturali e armoniosi: “Non si cambia più espressione e durano per circa un decennio”. In ogni caso, la Dottoressa ha anche avanzato l’ipotesi che Charlene possa aver richiesto vari trattamenti. Tutto questo per restare a corte: ma ne vale la pena?

“Quasi nessuno lo ha notato”. Charlène di Monaco, la prima uscita in pubblico con Alberto ai raggi x: il dettaglio