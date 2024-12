“Sono una famiglia”. Carlotta Mantovan, vedova del celebre conduttore Fabrizio Frizzi, è stata fotografata in compagnia del suo nuovo compagno e della figlia Stella, nata dal matrimonio con il presentatore scomparso. A sei anni dalla tragica perdita di Frizzi, Carlotta sembra aver ritrovato la serenità, come dimostrano le immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna.

Nelle foto, la giornalista 41enne appare sorridente mentre cammina mano nella mano con il compagno e la figlia undicenne. L’atmosfera è quella di una famiglia unita e felice. Il nuovo amore di Carlotta è un uomo francese, ma la sua identità resta avvolta nel mistero. Secondo alcune indiscrezioni, la coppia si sarebbe conosciuta in Francia, dove la Mantovan ha scelto di trasferirsi dopo la morte di Frizzi, avvenuta il 26 marzo 2018 a causa di un’emorragia cerebrale dovuta a un tumore al cervello.

Negli ultimi mesi, si è parlato di un possibile ritorno della giornalista in Italia, precisamente a Roma. La motivazione sarebbe legata alla volontà di permettere a Stella di iniziare il secondo ciclo scolastico nel nostro Paese. La bambina, secondo fonti vicine alla famiglia, è molto legata al compagno di sua madre, al punto da considerarlo una figura importante nella sua vita.

Fabio Frizzi, fratello maggiore di Fabrizio, ha recentemente parlato della nipote e del legame speciale che ha sempre avuto con il padre: “Perdere un genitore meraviglioso come Fabri, un papà così presente e amorevole, è stata una ferita enorme nella sua vita. Stellina lo adora e, anche adesso che non c’è più, lo considera la sua leggenda. Fabrizio per lei è e sarà sempre un mito”.

La relazione di Carlotta con il misterioso compagno francese era stata resa pubblica per la prima volta lo scorso febbraio, sempre grazie a un servizio di Diva e Donna. Successivamente, altre immagini pubblicate da Chi a marzo e giugno avevano confermato il legame. Ora, con queste nuove foto, la storia d’amore sembra aver raggiunto un nuovo capitolo, segnato dalla serenità ritrovata e dal calore familiare.