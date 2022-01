“Un taglio di 15 centimetri”. Benedetta Rossi, come sta dopo l’intervento: “Fa male”

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell’operazione chirurgica subita dalla food blogger Benedetta Rossi. La donna si è sottoposta ad un intervento alla schiena e adesso è tornata ad aggiornare tutti i suoi follower, grazie ad alcune storie Instagram e alle domande poste da suo marito Marco Gentili, che ha girato diversi video. I fan attendevano con ansia altre sue notizie e lei ha comunque ammesso di non essere in condizioni fisiche perfette, infatti alcuni problemi e dolori le stanno creando fastidio.

Qualche giorno fa Benedetta Rossi e il coniuge avevano invece scritto sui social, dopo aver postato anche una foto di lei dall’ospedale: “Ci teniamo tantissimo ad esprimere la nostra gratitudine per tutto l’affetto che stiamo ricevendo. Era già capitato in altre occasioni, ma ogni volta restiamo sorpresi di come tra così tante persone, che si conoscono solo virtualmente, si possa creare un legame così vero e profondo. La vita è bellissima ma è anche piena di ostacoli. Noi sappiamo di essere fortunati”, avevano concluso.

Finalmente Benedetta Rossi è potuta tornare da suo marito nella loro casa e in compagnia anche del suo adorato cane Cloud. In un primo momento la food blogger ha subito detto: “Che bello fare colazione a casa, è davvero una bella sensazione”. Gentili ha replicato: “Il mio amore ha bisogno di uno shampoo” e lei ha prontamente ribattuto: “Ho chiamato zia Rossella che ha il lava-teste e tra oggi e domani viene a lavarmi i capelli”. Poi ha rivelato di avere ancora dei problemi fisici e ha raccontato cosa le hanno fatto i medici.





Benedetta Rossi ha poi aggiunto di aver subito un’operazione non di poco conto: “Fa male, sono quindici centimetri di taglio e mi sento insicura quando mi giro perché sento delle fitte. Quindi mi dico di andare piano, l’intervento è stato venerdì. Però stanotte ho dormito”. Il coniuge ha proseguito così: “Ti sentivi sicura perché c’ero io”. E lei: “Sì, un pochetto sì”. Poi le ha augurato di rimettersi in sesto il prima possibile. Cosa che hanno scritto anche i suoi numerosi follower, che la seguono sempre.

In un post su Instagram precedente a queste stories, Benedetta Rossi si era immortalata sempre in ospedale mentre stava iniziando a camminare e avevano scritto: “Eccomi finalmente in piedi o quasi. Ora ci vorrà tempo e pazienza per poter tornare alla solita vita. Ci metterò un po’, ma prima o poi ricomincerò a rompervi le scatole con le mie ricette”.