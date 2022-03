Ancora nuovi retroscena e aneddoti su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Da settimane non si fa altro che parlare del loro riavvicinamento e tutti sono convinti che ormai siano diventati una coppia a tutti gli effetti. Ora è emerso qualcosa di pazzesco e che fa comprendere quanto l’affetto tra i due sia sempre stato importantissimo. A rivelare tutto è stato il sito ‘Dagospia’, che ha fornito dettagli molto interessanti su quello che è successo nel legame tra la modella argentina e il conduttore.

Intanto, nei giorni scorsi Belen Rodriguez è stata attaccata per ‘Le Iene’. Ad aver usato parole tutt’altro che buone nei confronti della sudamericana è stato il settimanale ‘Vero Tv’, che ha bocciato la sudamericana alla conduzione de ‘Le Iene’: “La coppia Belen-Mammucari sta funzionando poco e non sta regalando un valore aggiunto al programma. La stella gossipara di Belen, ieri fulgidissima, è decisamente più appannata di un tempo, ma la showgirl cerca di tenere botta. Il punto è che a volte non ci riesce bene”.

Il sito ‘Dagospia’ ha confermato che c’è sicuramente qualcosa in più che un semplice rapporto civile tra Belene Rodriguez e Stefano De Martino: “Questo loro terzo ritorno di fiamma sarà quello definitivo? Sarà davvero questa la volta buona? Questa non è la loro terza volta. Questa è forse solo la continuazione di quell’ unica volta, quella in cui iniziarono a ballare e a cui sempre hanno fatto ritorno”. E da queste parole il portale di Roberto D’Agostino ha fatto comprendere qualcosa di importante.





Nonostante Belen Rodriguez e Stefano De Martino non convivano, si vedono praticamente sempre e c’è già chi ipotizza che possano concepire un altro bebè. La loro storia d’amore non si sarebbe mai davvero bloccata totalmente, infatti secondo ‘Dagospia’ anche “l’orgoglio, le corna e le pressioni mediatiche’ non hanno mai fatto finire quel sentimento che covava tra di loro. Non resta comunque che capire cosa possa succedere nei prossimi giorni e se ci sarà qualche foto ufficiale, che farà sognare i fan.

Intanto, stando alle anticipazioni sulla prima puntata del serale di ‘Amici 21’, si sono battibeccati Stefano De Martino e la maestra di ballo Alessandra Celentano. La ragione dello scontro i commenti poco carini dell’insegnante di ‘Amici 21’ nei confronti della ballerina Serena, che per la donna sarebbe inadatta a ballare. Stefano ha invece altre idee e ha ribattuto alle critiche della Celentano.