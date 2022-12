Belen Rodriguez e Stefano De Martino, arriva la conferma. La coppia ha ritrovato il suo equilibrio e il sorriso: un amore che continua a procedere indisturbato nonostante tanti alti e bassi che avrebbero fato vacillare più volte ogni certezza. Eppure tra un’indiscrezione e l’altra, oggi arriverebbe la conferma che tutti aspettavano.

La conferma su Belen e Stefano De Martino. La coppia è tornata più unita di prima, nonostante le diffidenze di alcuni. Tanti alti e bassi, rotture e ritorni di fiamma, eppure i genitori di Santiago hanno sempre dimostrato di voler superare ogni contrarietà e uscire vincenti e uniti anche dai periodi più bui. La conferma che tutti aspettavano si apprende sulle pagine del settimanale Nuovo che ha ben pensato di dedicare alla coppia un articolo che approfondirebbe il ‘caso’.

La conferma su Belen e Stefano De Martino: “Accadrà il prossimo anno”

E a parlare sarebbe una fonte decisamente attendibile, quella di una cara amica di entrambi che sembra conoscerli come pochi al mondo: “Per Belen e Stefano stavolta sarà per sempre…” e la donna sottolinea: “Tre è il numero perfetto…”. La fonte ha preferito restare anonima. E le novità per Belen e Stefano sembrano non finire qui. Infatti in vista dell’arrivo del nuovo anno, sembra che i due si stiano preparando a una novità. (“Ma avete sentito che ha detto?”. Stefano De Martino, sorpresa per le parole su lui e Belen).

La coppia sarebbe prossima a compiere ben 10 anni di matrimonio: “I due brinderanno al decimo anniversario di nozze…”, un’altra stuzzicante indiscrezione dell’amica. E proprio alla luce di una ritrovata sintonia, i fan non fanno che chiedersi se marito e moglie abbiano o meno intenzione di alalrgare ulteriormente la famiglia. A questo dubbio ha più volte risposto Stefano De Martino: “Siamo già una famiglia allargata, quindi non ci allarghiamo ulteriormente”, sono state le sue parole ai microfoni di Che c’è di nuovo.

E cosa ne pensa a riguardo Belen Rodriguez? La showgirl ha risposto così: “Per Stefano non era facile, perché, quando è tornato, io avevo avuto una figlia da un’altra persona. E rientrare nella mia vita comprendeva accettare una figlia non sua. Provo tanta stima per l’atteggiamento di Stefano. Per me è incredibile quello che è riuscito a fare”. I fan restano dunque in attesa di capire in cosa consisteranno festeggiamenti in vista dei 10 anni di matrimonio.