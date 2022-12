Stefano De Martino e la dichiarazione su Belen Rodriguez. Da ballerino di Amici a personaggio tv a tutto tondo, con inaspettate doti da conduttore e mattatore. Quella di Stefano De Martino è una parabola felice nel complicato mondo della tv che non sempre ai cambi di ruolo premia i suoi protagonisti. Proprio su uno dei suoi programmi è uscita una bella notizia pochi giorni fa. “Stasera tutto è possibile” tornerà molto presto su Rai 2.

La nuova serie dello show, in cui il conduttore Stefano De Martino si alterna alla sua banda di comici, a partire da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, tornerà nella serata del lunedì a partire dal 13 febbraio 2023. Una conferma per Stefano che intanto, però, ha già riaperto il “Bar Stella”. Qui l’ex allievo di Amici fa quattro chiacchiere da bar insieme a diversi ospiti, alcuni fissi altri che variano da puntata a puntata. E nell’appuntamento di mercoledì 30 novembre lo showman ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua vita privata.

“L’ho fatto da giovane, forse anche troppo”, la rivelazione di Stefano

Come tutti sanno Stefano De Martino è tornato insieme a Belen Rodriguez, la donna che gli ha dato un figlio, Santiago, e con la quale era sposato. Tra i diversi personaggi ospitati a Bar Stella c’era anche la sondaggista Alessandra Ghisleri con la quale il conduttore ha parlato della proposta di dare un corposo bonus ai giovani che decidono di sposarsi. Proprio relativamente al suo matrimonio Stefano ha fatto una rivelazione che probabilmente farà discutere.

“Io mi sono sposato da giovane, forse lo ero anche troppo” ha dichiarato Stefano De Martino. Il tema è quello dei matrimoni, in particolare del calo dei matrimoni a causa del Covid. Alessandra Ghisleri ha affermato: “È anche il Covid che ha frenato i matrimoni, molti sono slittati dopo il periodo in cui tutti siamo stati costretti a stare in casa, sono diminuiti gli incontri e le socializzazioni dal vivo”. E De Martino ha aggiunto: “Tante nozze invece sono proprio saltate”.

Il conduttore, oggi 33enne, aveva 24 anni quando si è sposato con Belen Rodriguez. Soltanto due anni dopo, però, c’è stata la rottura. Tuttavia nel 2019 i due sono tornati insieme. Anche in questo caso, però, la relazione è andata incontro alla crisi e poi alla separazione. Nella lunga telenovela tra Stefano De Martino e la showgirl c’è stato un altro capitolo: il secondo ritorno di fiamma. Ad un anno dalla nascita della seconda figlia, Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese, la modella argentina è tornata dal suo Stefano.

Ora, secondo i ben informati, il rapporto è più sano: “Prima Stefano soffriva la fama di Belen – le parole di un amico della coppia – Lei lo metteva in ombra e lui per tutti era il marito di Belen. Oggi Stefano è un uomo affermato, un conduttore uscito dall’ombra. Risultato: la coppia funziona meglio”.

