Antonino Spinalbese è uno dei protagonisti assoluti della settima edizione del GF Vip. Da quando ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia è costantemente sotto gli occhi di tutti. Il suo fascino non passa inosservato e diverse ragazze gli hanno messo gli occhi addosso. Inizialmente ha stretto un legame d’amicizia con Ginevra Lamborghini, poi l’ereditiera ha lasciato il gioco perché è stata squalificata e, inevitabilmente, l’interesse dell’hair stylist è andato scemando.

Poi è stata la volta di Giaele De Donà e anche in questo caso c’è stato un breve flirt: tuttavia la modella è sposata con un uomo, Brad Beck, al di fuori del reality e proprio nelle ultime ore – confidandosi con Micol Incorvaia – ha affermato che l’entrata di Oriana Marzoli l’ha aiutata a staccarsi da Antonino Spinalbese: “La sua entrata mi ha aiutato tanto, perché mi ha fatto svegliare e riprendere contatto con la realtà e mi ha fatto allontanare da Antonino e in questo modo ho avuto modo di conoscere altre persone nella casa e ho socializzato con gli altri”.

Antonino Spinalbese e Stefano De Martino: tatuaggio simile

Oriana Marzoli, appunto. Con l’influencer venezuelana è nato il terzo flirt di Antonino Spinalbese. È probabilmente la storia che sta facendo parlare negli ultimi giorni. I due più volte si sono nascosti sotto le coperte tra baci ed effusioni. Antonino ha confidato ad Antonella Fiordelisi di essersi “lasciato andare” in camera da letto e anche di essere già abbastanza preso dalla spagnola, come riporta il sito Biccy: “Se voglio far coinvolgere solo lei o voglio coinvolgermi anche io? Ma dai si vede, io sono già coinvolto da lei altrimenti non avrei fatto certi passi. Se non lo vedete è perché io di mio sono molto freddo, questo lei non l’ha capito”.

Poi tutto è crollato all’improvviso: c’è stata una lite durante una nottata con Oriana Marzoli che è apparsa molto infastidita dal fatto che Antonino non le abbia parlato dei suoi dubbi. Ma una frase dell’influencer ha fatto cambiare i piani all’hair stylist che ha confessato di sentire la mancanza della figlia Luna Mari. La risposta di Oriana è stata davvero fuori luogo: “Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane”.

Nelle ultime ore sul web si parla ancora di Antonino Spinalbese per via di un dettaglio: molti utenti hanno notato un tatuaggio sul braccio del vippone che è molto simile a quello di Stefano De Martino, marito di Belen Rodriguez (ex di Spinalbese). “La domanda è: chi avrà copiato chi?”, si legge tra i commenti oppure “Belen li ha marchiati”.