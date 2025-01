Da sempre appassionata di chirurgia estetica, la celebre personalità del mondo dello spettacolo ha deciso di intervenire ancora una volta sul suo corpo per ritrovare la forma desiderata. Nel corso degli anni, grazie a una serie di interventi, il suo aspetto è cambiato profondamente, tanto che è diventata quasi irriconoscibile rispetto ai suoi esordi ed è spesso criticata dai follower che la seguono sui social.

Recentemente, dopo aver subito una drastica perdita di peso, ha deciso di sottoporsi a un intervento non chirurgico per migliorare l’aspetto dei suoi glutei, che, a causa della magrezza, sono diventati flaccidi. L’ex modella, 46 anni, ha recentemente suscitato preoccupazione tra i suoi fan quando ha mostrato il suo corpo visibilmente più magro in un video pubblicato su Instagram.

Katie Price dimagrita annuncia un nuovo ritocchino ai glutei

In un altro post, condiviso mercoledì, ha rivelato di aver dovuto ricorrere a un trattamento estetico non invasivo per migliorare il suo fondoschiena, che è rimasto “cadente” dopo la perdita di peso. Katie Price, ex modella, cantante, personaggio tv e attrice inglese, si è filmata in una clinica estetica, dove si era appena sottoposta a un trattamento per le labbra, svelando anche i suoi piani l’intervento chirurgico al suo lato b.

Parlando di sé in terza persona, Katie ha detto: “Oh, l’ha fatto di nuovo! Sembra quasi una bambola Bratz! Ha fatto le labbra al The Clinic Club. Mi piace tantissimo, ne sono ossessionata”. Poi ha parlato della sua perdita di peso, che ha preoccupato i suoi seguaci sui social e del fatto che ora il suo fondoschiena è cadente: “Quella ossessione è che ho perso un sacco di peso, il mio c**o ora è flaccido! Quindi no, devo farmi fare il filler per i glutei”.

Madre di cinque figli, il noto personaggio pubblico inglese è noto da tempo per la sua passione per la chirurgia estetica e nel corso degli anni si è sottoposta a numerosi interventi stravolgendo completamente il suo aspetto naturale. Molte critiche sono apparse sui social, dove Katie Price condivide scene del suo quotidiano. Ora l’annuncio del nuovo intervento ai glutei, che dovrebbe svolgersi tra poche settimane. In attesa del ritocchino, la Price ha detto che il suo fondoschiena sarà “grande come le mie labbra”.