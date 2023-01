“Sei uno splendore”. Aurora Ramazzotti mai così bella, niente trucco e pancione in primo piano (FOTO)

Aurora Ramazzotti, la foto senza trucco dalla vacanza. Sono mesi di intimità e di riflessione, ma anche di gioia da condividere tra gli affetti più cari. La nascita del bebè sempre più vicina e per la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker l’emozione non si trattiene. In vacanza anche con il futuro papà Goffredo Cerza, Aurora si mostra ai fan senza alcun velo di trucco.

Aurora Ramazzotti senza trucco, la foto fa il pieno di like. Uno splendido pancione e ancora tanto relax tutto da vivere per Aurora Ramazzotti che ha deciso di concludere le vacanze natalizie all’aria pulita della montagna con Goffredo ovviamente al suo fianco più innamorato che mai. Lunghe e rilassanti passeggiate ma anche momenti divertenti che la figlia di Michelle ed Eros condividere con i fan attraverso Instagram.

Aurora Ramazzotti senza trucco: la foto dalla vacanza con Goffredo

Un viso luminoso e una forma smagliante per Aurora Ramazzotti che ha deciso di mostrarsi in una posa naturale. Un selfie in cui appare senza trucco, in intimo e con i capelli ancora non pettinati: Aurora è bellissima e si prepara per accogliere al meglio il bebè. E pensare che poco prima delle festività natalizie, Aurora aveva deciso di prendere una pausa dai social. (“È pericoloso per il bimbo”. Aurora Ramazzotti incinta, cosa l’hanno vista fare. Fan preoccupati).

Nessuna voglia di provare stress, questo il motivo che avrebbe spinto Aurora Ramazzotti ad allontanarsi per qualche tempo dai social e dai pettegolezzi. Aurora Ramazzotti. Secondo quanto ha comunicato la ragazza con tanto di foto, Aurora Ramazzotti ha deciso di rinunciare al social network Twitter: “Il tuo account è stato disattivato”. E lei ha commentato: “La mia salute mentale ne beneficerà”.

Una decisione che molti fan hanno condiviso, ma che avrebbe deluso altri. Stessa sorte prevista per il profilo Facebook: “Facebook you’re next”, ovvero “Facebook, tu sei il prossimo”, aveva scritto Aurora che però ha lasciato aperto uno spiraglio di speranza su Instagram, dove ha condiviso con discrezione solo alcuni momenti della sua quotidianità in attesa che il bebè arrivi stravolgendo in meglio la vita di mamma e papà.