Aurora Ramazzotti, il messaggio ai fan dopo il parto. Il piccolo Cesare è finalmente arrivato: mamma e papà hanno dato l’annuncio della nascita rendendo pubblica la foto della manina del bebè. Una gioia infinita anche per i fan, che adesso fremono dalla voglia di scoprire tutti i dettagli del parto, avvenuto presso la rinomata clinica Svizzera.

Il primo messaggio di Aurora Ramazzotti dopo il parto. Fan che hanno seguito la figlia di Michelle e di Eros per i lunghi nove mesi di gravidanza, gioendo e sorridendo insieme alla neo-mamma. Aurora Ramazzotti non ha mai smesso di aggiornare i suoi affezionatissimi follower, ma adesso che il piccolo Cesare è venuto al mondo, non può che concedersi una piccola pausa.

Leggi anche: “Ma sei un mito”. Aurora Ramazzotti lo ha fatto subito dopo la nascita di Cesare





Il primo messaggio di Aurora Ramazzotti dopo il parto: “Sto recuperando…”

Solo poche ore fa, la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha condiviso un video su TikTok, creato a piccoli passi, con l’intenzione di essere rivelato solo a parto avvenuto. E così è stato. La neo-mamma Aurora ha deciso di condividere un video che mostrava l’evoluzione del pancione. Ovviamente il video non poteva che raggiungere in pochi minuti il record di visualizzazioni: oltre1,5 milioni di utenti hanno goduto di questo piccolo omaggio da parte della mamma di Cesare.

“Volevo monitorare la lievitazione. Ciao panza, sono ufficialmente 24 ore che non ci sei più“, ha ironizzato Aurora che da ora in poi insieme a Goffredo avrà modo di vivere pienamente un altro capitolo della sua vita da mamma. E proprio a tal proposito, il primo messaggio ufficiale dopo il parto è anche una richiesta di pazienza: “Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta”, ha scritto Aurora mostrando in foto la manina del piccolo Cesare.

Poi l’annuncio che i fan non faranno troppa fatica a comprendere: “Grazie per i vostri dolci pensieri. Torno non appena avrò capito meglio cosa è successo“, ha scritto Aurora Ramazzotti, lasciando intendere che dopo una breve pausa dai social tornerà più energica di prima e pronta a raccontare ogni dettaglio del parto.