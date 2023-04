Come ben sappiamo, un paio di giorni fa, precisamente giorno 30 marzo, è nato il piccolo Cesare, figlio della nota influencer Aurora Ramazzotti. Ormai da diversissimo tempo lei ha al suo fianco il compagno Goffredo Cerza, con il quale ha deciso di esaudire il desiderio di diventare mamma. Entrambi hanno subito avvertito i fan della nascita del neonato tramite dei post sui rispettivi profili Instagram. Anche i neo nonni, Eros e Michelle Hunziker, hanno pubblicato delle foto molto tenere, gioiosi per la nascita del bimbo.

La gravidanza di Aurora Ramazzotti era ormai diventata un vero e proprio meme. Molti infatti la definivano una ‘gravidanza infinita’, e lei stessa, dotata di tantissima ironia, ha iniziato a scherzarci sopra. In questi lunghi e abbondanti nove mesi, Aurora ha sempre mostrato ai follower come procedeva il tutto, facendo vedere quanto di mese in mese la pancia crescesse. Si è anche raccontata rispetto alle emozioni e paure nel mettere al mondo un figlio, ed anche ora che è nato ha subito condiviso con i fan il suo primo desiderio dopo esser diventata mamma.

Aurora Ramazzotti e il suo primo desiderio dopo esser diventata mamma

La figlia del famoso cantante Eros, durante tutto il corso della gravidanza, ha sempre continuato a fare sport e soprattutto ad avere una sana e controllata alimentazione. Adesso che però ha dato alla luce il piccolo Cesare, non ha potuto fare a meno di esaudire il suo primo desiderio post partum. Aurora Ramazzotti, neo mamma, ha pubblicato sul suo profilo la foto di una tartare di carne cruda, accompagnata dalla scritta: “Ci incontriamo di nuovo”, con tanto di lacrimuccia.

Ricordiamo infatti che durante il periodo di una gravidanza diversi cibi sono sconsigliati proprio dai ginecologi, perché possono causare l’insorgere di infezioni nel feto. Tra questi rientrano ad esempio il pesce crudo, il salame, il prosciutto e la stessa carne cruda. Dunque una donna deve sempre fare molta attenzione nei nove mesi, per non apportare alcun tipo di problema nella salute del futuro bambino. Proprio per questo, spesso, una volta dopo aver partorito, le mamme si concedono tutti quei cibi ‘proibiti’. Questo è stato proprio il caso della stessa Aurora, che ha voluto subito esaudire il primo desiderio culinario.

Aurora Ramazzotti ha inoltre voluto dare alla luce il piccolo Cesare in Svizzera, all’interno di una clinica privata che le sta molto a cuore, da quanto lei stessa ha dichiarato. Il bimbo è dunque nato nella stessa clinica in cui ormai 26 anni fa Michelle Hunziker ha dato vita alla stessa Aurora. Un evento che ha intenerito e commosso tantissimi fan.