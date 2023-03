Michelle Hunziker è appena diventata nonna e in questi mesi ha organizzato una sorpresa per la figlia Aurora Ramazzotti, il genero Goffredo Cerza e il nipotino. Cesare, questo il nome scelto dai neo genitori per il loro primo figlio, è nato il 30 marzo in una clinica privata in Svizzera. Entusiasta la conduttrice, che sui social ha accolto il bimbo con una foto e un bellissimo messaggio.

“E con la nascita delle mie figlie…oggi per me è stato il giorno più bello della vita.. Benvenuto Cesare“, ha scritto Michelle Hunziker ripostando la foto pubblicata da Aurora e Goffredo nella quale è immortalata la manina del neonato insieme a quella del papà. In questi mesi la conduttrice ha spesso parlato della gioia di diventare nonna.

Michelle Hunziker, a casa sua una cameretta per il nipote Cesare

Durante i mesi della gravidanza di Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker ha spesso parlato dell’arrivo del primo nipotino. Le prime foto insieme alla figlia incinta, il pancino che cresce e la grande emozione di ospitare sul palco del suo spettacolo, Michelle Impossible, Aurora ed Eros Ramazzotti. I due si sono esibiti sul palco cantando la celebre canzone che il cantante dedicò alla figlia appena nata e per Michelle è stato un momento molto commovente.

In questi mesi Michelle Hunziker ha allestito una cameretta per il nipotino Cesare. La conduttrice Mediaset lo aveva annunciato a Vanity Fair e oggi, nelle sue Instagram story, ha mostrato il risultato ai suoi follower. “Anche qui dalle zie Sole e Cece e Nonna tutto pronto per Cesare“, è il messaggio scritto a corredo della foto.

Nella foto pubblicata da Michelle Hunziker si vede la cameretta di Cesare. Una bellissima sorpresa per la figlia, che quando andrà a trovare la mamma avrà tutto il necessario. Si vede una culla con una copertina, un completino bianco e grigio sopra al fasciatoio. Sulla libreria si vedono alcuni oggetti e un angioletto. I toni scelti dalla nonna sono chiari, bianco, beige e grigio. Sicuramente Aurora, Goffredo e il piccolo Cesare apprezzeranno il bellissimo gesto della nonna.