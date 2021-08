“Amicizia al capolinea”. Aurora Ramazzati e il vip ai ferri cortissimi. Il motivo è pesante

Negli ultimi tempi non sembra andargliene una per il verso giusto. Aurora Ramazzotti è reduce dalla polemica innescata dall’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. L’imprenditore ha preso di mira in particolare uno scatto postato dalla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. La conduttrice e influencer ha pubblicato una foto mentre si trovava al mare in Grecia. E ha scritto: “Santorini= sassi, tramonti, cu*i”.

Immediata la replica di Fabrizio Corona che, evidenziando la parola ‘cu*i’ ha attaccato: “Ma non aveva denunciato il catcalling?”. Effettivamente nei mesi scorsi più volte Aurora Ramazzotti aveva denunciato la pratica di fischiare dietro alle ragazze, accompagnata spesso da epiteti e frasi volgari. Poi quella frase che inevitabilmente sembra un invito a fare commenti poco signorili. Ora, però, un altro vip ha smesso di seguire sui social Aurora Ramazzotti.

Si tratta di Francesco Monte. Secondo quanto riportato da diversi utenti l’ex tronista di Uomini e Donne, oggi cantante, ha smesso di seguire il profilo Instagram di Aurora Ramazzotti. Il motivo? Beh, a quanto pare c’entrano Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Alla base della decisione ci sarebbe il comportamento di Aurora che, in vacanza con il fidanzato Goffredo, ha incontrato proprio Giulia e Pierpaolo a Mykonos.





Aurora Ramazzotti, il compagno Goffredo, Giulia e Pierpaolo hanno trascorso una piacevole serata cenando a base di pesce e vino bianco. E naturalmente hanno condiviso sui rispettivi profili i momenti più divertenti. Si vedono i quattro fare un brindisi. A quanto pare Francesco Monte non ha gradito. Da tempo, infatti, il cantante ha rotto i rapporti con Giulia Salemi, con la quale ha avuto una breve storia d’amore dopo l’esperienza al GF Vip.

Quando Aurora Ramazzotti è stata informata del defollow di Francesco Monte, in diretta da un utente, ha risposto con alcune emoticon di grasse risate. Insomma per l’influencer non c’è nessun problema. Piuttosto forte, invece, la reazione di Francesco Monte alle story pubblicate con i Prelemi. Tutti sanno che il cantante e Giulia non si sono lasciati bene, ma in pochi pensavano potesse arrivare a tanto. In ogni caso l’ex gieffino ora pensa alla sua carriera e, dopo essere stato bocciato a Sanremo Giovani, il 33enne ha collaborato con Lee Ryan, ex Blue, e ha debuttato in Polonia cantando in diversi programmi tv.