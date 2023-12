Auora Ramazzotti, nuovo arrivo in famiglia. Come molti sanno la figlia di Eros e Michelle Hunziker è diventata mamma da pochissimo. Dall’amore con il suo compagno Goffredo Cerza lo scorso 30 marzo è nato Cesare. Pochi giorni fa è arrivata la decisione di mostrare per la prima volta il suo volto. Prima Aurora aveva sempre fatto vedere il neonato di spalle e la nuca è stata la parte più visibile. Ora c’è stata una novità particolare e tutti hanno finalmente compreso a chi somiglia maggiormente.

In realtà più che di una foto si è trattata di una rappresentazione, o meglio un disegno. Lei ha dunque fatto vedere il viso di Cesare Augusto, accompagnato dalla scritta ‘Sleepy Rino‘. E anche se gli occhi non erano aperti, tutti si sono resi conto che è praticamente la fotocopia di Goffredo Cerza. Tuttavia in famiglia ora è già tempo di festeggiare un nuovo arrivo. Aurora è diventata infatti zia per la seconda volta.

Leggi anche: “Finalmente il volto di Cesare”. Aurora Ramazzotti lo fa vedere per la prima volta. Incredibile la somiglianza





Aurora e la foto del nipotino appena nato

Aurora Ramazzotti è solita condividere sui social tanti momenti della sua vita e naturalmente la nascita di un bimbo rappresenta un’occasione speciale. Dopo aver postato diverse foto di suo figlio Cesare stavolta l’influencer ha deciso di pubblicare la foto di un altro neonato appena arrivato in famiglia. Si tratta del figlio della sorella del suo compagno, Carolina.

Aurora ha pubblicato una foto in cui il bebè, che si chiama Leonardo, si vede soltanto nella parte inferiore con i piedini che spuntano in basso. La dida che accompagna la foto recita: “È nato il secondo cuginetto di Cesare, Leonardo“. In un’altra foto compare anche la mamma Carolina e si vedono anche le gambine di Cesare probabilmente.

Aurora Ramazzotti è andata dunque a trovare la cognata in ospedale e ha voluto dedicare due story all’ultimo arrivato Leonardo. Nella seconda foto scrive scherzando “La gang”. Aurora ha sempre avuto un debole per i bambini e le è sempre piaciuto trascorrere del tempo con loro. Prima c’erano Sole e Celeste, le figlie di Michelle con Tomaso Trussardi, e poi Raffaela Maria e Gabrio Tullio, figli di Eros e Marica Pellegrinelli. Poi sono arrivati anche Cesare e adesso Leonardo.

“Ma perché l’hai fatto?”. Aurora Ramazzotti, la foto hot in giardino fa scoppiare la bufera